Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 (д.в.) Полуфинал за выход в АПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа
В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон в дополнительное время переиграл Мидлсбро со счетом 2:1.
СвПервый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0).
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 5-й минуте у гостей отличился Райли Макгри после передачи Каллума Бриттена (1:0). В конце первого тайма Саутгемптон отыгрался благодаря голу Росса Стюарта (1:1).
Победный мяч в овертайме на 116-й минуте забил Шей Чарльз после ассиста Тейлора Харвуда-Беллиса (2:1).
В финале плей-офф Чемпионшипа 23 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли Саутгемптон сыграет против Халл Сити за путевку в АПЛ.
Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал
Ответный матч, 12 мая
Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 д. в. (первый матч – 0:0)
Голы: Стюарт, 45+1, Чарльз, 116 – Макгри, 5
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амрит Бансал-Макналти пережил ужас в Кроули Таун
Команды провели результативный поединок