Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 (д.в.) Полуфинал за выход в АПЛ. Видео голов

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон в дополнительное время переиграл Мидлсбро со счетом 2:1.

СвПервый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0).

На 5-й минуте у гостей отличился Райли Макгри после передачи Каллума Бриттена (1:0). В конце первого тайма Саутгемптон отыгрался благодаря голу Росса Стюарта (1:1).

Победный мяч в овертайме на 116-й минуте забил Шей Чарльз после ассиста Тейлора Харвуда-Беллиса (2:1).

В финале плей-офф Чемпионшипа 23 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли Саутгемптон сыграет против Халл Сити за путевку в АПЛ.

Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал

Ответный матч, 12 мая

Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 д. в. (первый матч – 0:0)

Голы: Стюарт, 45+1, Чарльз, 116 – Макгри, 5

