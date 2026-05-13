  4. Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 (д.в.) Полуфинал за выход в АПЛ. Видео голов
Чемпионшип Англия
Проходит дальше Саутгемптон
12.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 1
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 мая 2026, 01:59 | Обновлено 13 мая 2026, 02:13
Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 (д.в.) Полуфинал за выход в АПЛ. Видео голов

Смотрите видеообзор полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Саутгемптон в дополнительное время переиграл Мидлсбро со счетом 2:1.

СвПервый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0).

На 5-й минуте у гостей отличился Райли Макгри после передачи Каллума Бриттена (1:0). В конце первого тайма Саутгемптон отыгрался благодаря голу Росса Стюарта (1:1).

Победный мяч в овертайме на 116-й минуте забил Шей Чарльз после ассиста Тейлора Харвуда-Беллиса (2:1).

В финале плей-офф Чемпионшипа 23 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли Саутгемптон сыграет против Халл Сити за путевку в АПЛ.

Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал

Ответный матч, 12 мая

Саутгемптон – Мидлсбро – 2:1 д. в. (первый матч – 0:0)

Голы: Стюарт, 45+1, Чарльз, 116 – Макгри, 5

Видео голов и обзор матча

События матча

116’
ГОЛ ! Мяч забил Ши Чарльз (Саутгемптон), асcист Тейлор Харвуд-Беллис.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Росс Стюарт (Саутгемптон).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Райли Макгри (Мидлсбро), асcист Callum Brittain.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
