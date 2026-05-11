Тигры кусают. Определен финалист плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ
Халл Сити в гостях переиграл Миллуолл и сыграет в финале за выход в элиту
В ответном матче полуфинала плей-офф Чемпионшипа Халл Сити на выезде переиграл Миллуолл со счетом 2:0 и вышел в финал за путевку в АПЛ.
Первый поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0), а судьба противостояния решилась в Лондоне.
На 64-й минуте гости открыли счет. Мохамед Беллуми получил передачу от Мэтта Крукса и точным ударом вывел Халл вперед. А на 79-й минуте Джо Гелхардт удвоил преимущество тигров после ассиста Беллуми.
Халл Сити удержал комфортное преимущество и пробился в финал плей-офф Чемпионшипа, где будет бороться за выход в Английскую Премьер-лигу.
В другом полуфинале встречаются Саутгемптон и Мидлсбро (0:0 в первой игре, второй матч – 12 мая)
Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал
Ответный матч. Лондон. 11 мая 2026
Миллуолл – Халл Сити – 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Беллуми, 64, Гелхардт, 79
