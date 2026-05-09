Святая оборона. Сыгран первый матч плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
Мидлсбро и Саутгемптон сыграли в нулевую ничью
Ответный матч между этими командами состоится 12 мая. Святые, сыграв на ноль, будут иметь перевес своего поля
В другом полуфинале встречаются Миллуолл и Халл Сити (0:0 в первой игре, второй матч – 11 мая).
Чемпионшип. Плей-офф за выход в АПЛ
Полуфинальные матчи, 8–9 мая
09.05. Мидлсбро – Саутгемптон – 0:0
08.05. Миллуолл – Халл Сити – 0:0
