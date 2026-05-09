В субботу, 9 мая, состоится первый полуфинальный поединок английского Чемпионшипа между «Мидлсбро» и «Саутгемптоном». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Мидлсбро

Довольно неплохо прошел сезон для «Борро», хотя в последних играх результаты команды оставляли желать лучшего. В общей сложности, за 46 матчей чемпионата коллективу удалось набрать 80 зачетных пунктов, позволивших ему занять 5-ю позицию турнирной таблицы. От 2-й ступени и прямого повышения в Премьер-лигу «смогги» отстали на 4 балла.

Выступления в Кубке Англии для коллектива закончились еще на стадии 1/32 финала – там «Мидлсбро» со счетом 3:1 уступил лондонскому «Фулхему».

Саутгемптон

А вот «святые» наоборот – набрали ход уже во второй части сезона. После 46 туров английского Чемпионшипа на балансе клуба было 80 баллов, благодаря которым он разместился на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от 2-го места как и в случае с «Мидлсбро» составляло всего 4 очка.

Однако вот в Кубке Англии «Саутгемптон» был в двух шагах от сенсации — клуб переиграл «Донкастер», «Лестер», «Фулхэм» и «Арсенал», однако на стадии полуфинала проиграл «Манчестер Сити».

Личные встречи

За последние три года коллективы встречались между собой 4 раза. Дважды побеждало «Мидлсбро», и столько же раз матчи завершались вничью.

Интересные факты

За последние 10 матчей Чемпионшипа «Мидлсбро» одержало всего 2 победы.

В каждом из последних 9 матчей «Саутгемптона» было забито больше 2.5 гола.

«Саутгемптон» не проиграл ни в одном из последних 9 выездных поединков Чемпионшипа.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.