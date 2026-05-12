Миллуолл – Халл Сити – 0:2. Навес рабоной на пути к АПЛ. Видео голов, обзор

Халл Сити стал первым финалистом плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в АПЛ в следующем сезоне.

В ответной встрече полуфинала плей-офф Халл Сити на выезде обыграл Миллуолл со счетом 2:0.

Первый матч завершился нулевой ничьей, поэтому победитель пары определялся в Лондоне.

На 64-й минуте Мохамед Беллуми открыл счет после передачи Мэтта Крукса. Спустя 15 минут Беллуми ассистировал Джо Гелхардту, который отправил второй мяч в ворота хозяев.

Герой матча Мохамед Беллуми (гол + пас) в одном из эпизодов порадовал болельщиков ярким хайлайтом – навесным ударом рабоной.

Милалл Сити довел матч до победы и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Во втором полуфинале играют Саутгемптон и Мидлсбро. Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0, а ответный матч состоится 12 мая.

Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал

Ответный матч. Лондон. 11 мая 2026

Миллуолл – Халл Сити – 0:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Беллуми, 64, Гелхардт, 79

