  4. Миллуолл – Халл Сити – 0:2. Навес рабоной на пути к АПЛ. Видео голов, обзор
Чемпионшип Англия
Миллуолл
11.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 2
Халл Сити Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2026, 08:17 | Обновлено 12 мая 2026, 08:32
Миллуолл – Халл Сити – 0:2. Навес рабоной на пути к АПЛ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Беллуми

Халл Сити стал первым финалистом плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в АПЛ в следующем сезоне.

В ответной встрече полуфинала плей-офф Халл Сити на выезде обыграл Миллуолл со счетом 2:0.

Первый матч завершился нулевой ничьей, поэтому победитель пары определялся в Лондоне.

На 64-й минуте Мохамед Беллуми открыл счет после передачи Мэтта Крукса. Спустя 15 минут Беллуми ассистировал Джо Гелхардту, который отправил второй мяч в ворота хозяев.

Герой матча Мохамед Беллуми (гол + пас) в одном из эпизодов порадовал болельщиков ярким хайлайтом – навесным ударом рабоной.

Милалл Сити довел матч до победы и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Во втором полуфинале играют Саутгемптон и Мидлсбро. Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0, а ответный матч состоится 12 мая.

Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал

Ответный матч. Лондон. 11 мая 2026

Миллуолл – Халл Сити – 0:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Беллуми, 64, Гелхардт, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Джелхардт (Халл Сити), асcист Мохамед Беллуми.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Беллуми (Халл Сити).
Николай Степанов
