Миллуолл – Халл Сити – 0:2. Навес рабоной на пути к АПЛ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор полуфинала плей-офф английского Чемпионшипа
Халл Сити стал первым финалистом плей-офф Чемпионшипа за право сыграть в АПЛ в следующем сезоне.
В ответной встрече полуфинала плей-офф Халл Сити на выезде обыграл Миллуолл со счетом 2:0.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первый матч завершился нулевой ничьей, поэтому победитель пары определялся в Лондоне.
На 64-й минуте Мохамед Беллуми открыл счет после передачи Мэтта Крукса. Спустя 15 минут Беллуми ассистировал Джо Гелхардту, который отправил второй мяч в ворота хозяев.
Герой матча Мохамед Беллуми (гол + пас) в одном из эпизодов порадовал болельщиков ярким хайлайтом – навесным ударом рабоной.
Милалл Сити довел матч до победы и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Во втором полуфинале играют Саутгемптон и Мидлсбро. Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0, а ответный матч состоится 12 мая.
Чемпионшип. Плей-офф, полуфинал
Ответный матч. Лондон. 11 мая 2026
Миллуолл – Халл Сити – 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Беллуми, 64, Гелхардт, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы проявляют интерес к Элиасу
Горняки вышли в ЛЧ, сине-желтые опередили Румынию и Хорватию