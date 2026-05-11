  Миллуолл – Халл Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионшипа
Миллуолл – Халл Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Чемпионшипа

В понедельник, 11 мая, состоится полуфинальный ответный матч английского Чемпионшипа между «Миллуоллом» и «Халл Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Довольно неплохие результаты демонстрируют лондонцы в текущем сезоне. Коллектив вел борьбу за прямое повышение до самого конца – за 46 туров Чемпионшипа «Миллуолл» завоевал 83 балла, благодаря которым занял 3-ю позицию общего зачета. Расстояние от 2-й строчки, которая позволила бы сразу выйти в Премьер-лигу, составляла всего 1 зачетный пункт.

В Кубке Англии клуб совсем не поразил, вылетев на стадии 1/32 финала после поражения против «Бернли» с разгромным счетом 5:1.

«Халл Сити» после очень неубедительного предыдущего сезона (клуб спасся от вылета в Первую лигу только в последнем туре) удивил своей борьбой за повышение. После 46 матчей Чемпионшипа «тигры» завоевали 73 балла, благодаря которым обошли «Рексгем» и заняли 6-е место общего зачета. Именно это и позволило клубу квалифицироваться в плей-офф.

В Кубке Англии «Халл» обыграл «Блэкберн», однако в 1/16 финала потерпел поражение против «Челси» со счетом 4:0.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Халл». За этот отрезок тигры дважды победили, еще столько же матчей завершилось вничью, а один выигрыш праздновал «Миллуолл».

Интересные факты

  • За последние 8 игр «Халл Сити» победил только дважды.
  • Беспроигрышная серия «Миллуолла» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • За последние 6 игр «Миллуолл» пропустил только дважды.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.

