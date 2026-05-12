Эффектный камбек. Подрез в Париже снова переиграла экс-третью ракетку мира

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Париже, столице Франции.

В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла экс-третью ракетку мира Слоан Стивенс (США, WTA 362).

WTA 125 Париж. Грунт, 1/16 финала

Вероника Подрез (Украина) [Q] – Слоан Стивенс (США) – 4:6, 6:3, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В апреле этого года Вероника одолела Слоан на старте соревнований WTA 250 в Руане.

Подрез в Париже в единственном матче отбора переиграла Го Ханьюй. Ее следующей оппоненткой будет представительница Казахстана Юлия Путинцева (WTA 77).

Помимо Веронику, Украину в столице Франции также представит Юлия Стародубцева, которая в первом круге играет против Тайлы Престон.