Первый матч с финала в Руане. Подрез пробилась в основу WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) прошла в основную сетку грунтового турнира WTA 125 в Париже, столице Франции.

В единственном раунде квалификации украинка в двух сетах разобралась с представительницей Китая Го Ханьюй (WTA 167).

WTA 125 Париж. Грунт. Квалификация

Вероника Подрез (Украина) [4] – Го Ханьюй (Китай) – 7:5, 6:1

Это было первое очное противостояние девушек. В первой партии Вероника оформила камбек со счета 1:4 и отыграла один сетбол на подаче в 10-м гейме.

Первую соперницу в основе соревнований в Париже Подрез получит позднее. Из потенциальных оппоненток: украинка Юлия Стародубцева [7], Слоан Стивенс, Сара Бейлек [5] и Клара Бюрель [WC].

Подрез провела первый матч с 19 апреля, когда в финале турнира WTA 250 в Руане уступила Марте Костюк.