  7 самых молодых футболистов УПЛ в сезоне-2020/21. Где они сейчас?
12 мая 2026, 09:12 | Обновлено 12 мая 2026, 09:24
7 самых молодых футболистов УПЛ в сезоне-2020/21. Где они сейчас?

Прошло пять лет, и это отличный повод оценить то, как продвинулись в карьерном плане экс-юниоры

Коллаж Sport.ua

Текущий сезон в украинской Премьер-лиге постепенно подходит к своему логическому завершению. Однако что уже точно можно констатировать: в нем в нашем клубном футболе было установлено уникальное достижение – на уровне элитного дивизиона в возрасте 15 лет и 16 дней дебютировал вингер «Руха» Олег Дзюринец, ставший самым юным игроком в истории высшей лиги украинского футбола.

И пускай те две минуты в августе 2025-го в матче против «Динамо» пока остаются единственными на таком уровне для Олега, в будущем мы еще вполне можем неоднократно услышать о карьерных достижениях этого футболиста, если он продолжит заниматься футболом и пробовать добиваться в игре № 1 успехов.

Сейчас же в рамках рубрики «Где они сейчас?» мы предлагаем вам вспомнить семерых самых молодых футболистов УПЛ сезона-2020/21, а также проследить, как сложилась карьера этих игроков за прошедшие с тех пор пять лет…

7. Иван Нестеренко

ФК Оболонь

Заниматься футболом центральный полузащитник Иван Нестеренко начинал в академиях запорожского «Металлурга» и «Шахтера», однако на профессиональном уровне дебютировал в футболке «Ворсклы». В феврале 2021 года Иван подписал контракт с полтавским клубом, где сперва выступал за молодежную команду, но 24 апреля 2021-го тогдашний коуч «Ворсклы» Юрий Максимов дал возможность Нестеренко сыграть свои первые минуты в УПЛ. В возрасте 17 лет 9 месяцев и 1 дня хавбек вышел на замену в поединке против «Колоса», заменив на последние пять минут того матча легионера из Люксембурга Оливье Тилля.

Еще через сезон Нестеренко удалось стать игроком основного состава «Ворсклы», а всего за полтавский клуб этот полузащитник провел 63 официальных поединка, в которых забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Летом минувшего года, после неожиданного для многих вылета «Ворсклы» из УПЛ в Первую лигу, Иван Нестеренко покинул полтавский клуб. Что правда, лишь на условиях аренды. Ныне хавбек защищает цвета «Оболони», у которой, по имеющейся информации, нет опции на выкуп контракта футболиста. Нестеренко не является для «пивоваров» одним из основополагающих исполнителей, но выходит на поле регулярно, и пока неясно, будет ли киевский клуб предпринимать шаги по полноценному выкупу исполнителя.

6. Олег Очеретько

ФК Шахтер

Воспитанник академии «Шахтера» Олег Очеретько, как и многие его партнеры по юношеской команде «горняков», на взрослом уровне дебютировал в «Мариуполе». В сентябре 2020 года дончане отправили Очеретько в аренду в стан приазовцев, где уже 25 октября Олег впервые объявился на поле в поединке УПЛ. Тогдашний наставник «Мариуполя» Остап Маркевич, который в целом доверял молодым игрокам, выпустил Очеретько на замену на 63-й минуте в матче против «Ингульца» (1:1). Конкретно в том поединке Олег отличился только желтой карточкой, но вскоре стал весьма важной фигурой для этой команды и сыграл за нее 30 официальных матчей (3 гола, 2 ассиста).

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Очеретько вернулся в «Шахтер», но выдержать конкуренцию не смог и спустя полтора сезона ушел в аренду сперва в «Днепр-1», а затем – в «Карпаты». В стане львовской команды хавбек наконец-то сумел проявить свои лучшие качества, и летом минувшего года «Шахтер» пожелал вернуть Олега уже под первую команду.

Ныне 22-летний Очеретько является важной фигурой в первой команде «Шахтера», пользуясь заслуженным уважением со стороны главного тренера Арды Турана. Турецкий наставник очень ценит работу, которую выполняет на поле Олег, и считает, что хавбек является будущим сборной Украины. К слову, за главную команду страны Очеретько дебютировал осенью минувшего года и к настоящему моменту имеет на своем счету 6 матчей и 1 забитый мяч.

5. Даниил Хрипчук

ФК Колос

Центральный защитник Даниил Хрипчук первые шаги в футболе делал в родном Харькове, откуда впоследствии перебрался в академию «Динамо». Впрочем, закрепиться в столичном клубе у юного бека не удалось, и он достаточно быстро был вынужден сменить прописку, подавшись выступать за юношескую команду «Ворсклы».

Интересно, что в Полтаве Хрипчук довольно быстро получил шанс от всего того же Юрия Максимова дебютировать в УПЛ. 17 апреля 2021 года юный центрбек вышел на замену в матче против «Зари», который «Ворскла» сумела довести до победы со счетом 4:2. Хрипчук объявился на поле на 80-й минуте вместо капитана команды Владимира Чеснакова. Однако даже появление неопытного юного центрального защитника не помогла «Заре» спастись от поражения, хотя один мяч за время пребывания Хрипчука на поле гости все-таки отыграли.

Дебютировать в УПЛ Хрипчуку удалось в 17 лет 4 месяца и 8 дней. А вот для того, чтобы Даниил стал важной фигурой для первой команды «Ворсклы» футболисту пришлось ждать и усердно работать аж до сезона-2023/24. Любопытно, что где-то в этот же период защитник имел вариант с трудоустройством в Испании, где активный интерес к нему проявляла «Альмерия», но боссы «Ворсклы» своего бека не отпустили. После вылета из УПЛ Хрипчук, как и многие другие, не остался в Полтаве, покинув клуб свободным агентом. В этом статусе бек оставался более полугода, прежде чем в феврале 2026-го перебрался в «Колос», где пока является игроком ротации.

4. Иван Варфоломеев

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитаннику академий «Карпат» и «Руха» Ивану Варфоломееву удалось дебютировать в УПЛ в весьма раннем, как для опорного полузащитника, возрасте. Свой первый матч в элитном дивизионе отечественного футбола Иван провел в 16 лет 10 месяцев и 28 дней. Причем Варфоломеев дебютировал не против кого-то из аутсайдеров турнира, а против «Шахтера» (0:2). Хотя, справедливости ради, на момент появления хавбека на поле, а это была 89-я минута, в матче уже было практически все решено – «горняки» довели его до победы со счетом 2:0.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Варфоломеев покинул родную страну и перебрался в чешский «Слован» из Либереца. Там молодой опорник провел 63 официальных матча (4 гола, 2 ассиста) за три сезона, а затем за 800 тысяч евро был продан в английский «Линкольн Сити» из Лиги 1 – третьего по рангу дивизиона тамошнего футбола после Премьер-лиги и Чемпионшипа.

И, нужно признать, в «Линкольн Сити» Варфоломеев в своем дебютном сезоне вовсе не потерялся. Он имеет стабильную игровую практику, а недавно его команда сумела добиться исторического для себя достижения – впервые за последние 65 лет повысилась в классе до второго дивизиона, причем сделала это досрочно, за четыре тура до финиша соревновательного процесса в Лиге 1.

3. Юрий-Владимир Герета

ФК Рух

Еще один, как и Иван Варфоломеев, воспитанник академий «Карпат» и «Руха» Юрий-Владимир Герета сыграл свой первый матч в УПЛ в еще более раннем возрасте. В 16 лет 8 месяцев и 25 дней наставник «Руха» Иван Федык решил выпустить юного вратаря в матче против «Зари», который проходил в Запорожье на «Славутич-Арене».

Причем выход Гереты на поле оказался весьма необычным. Федык дал вратарю возможность выйти на поле вместо опытного Александра Бандуры уже в компенсированное ко второму тайму время. На тот момент «Рух» проигрывал в счете 0:3, но Юрий-Владимир за отведенные ему несколько минут пропустил еще и от иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, вследствие чего на табло установился окончательный счет поединка – 0:4 для гостей.

В дальнейшем Герета долгое время не мог завоевать место в рамке первой команды «Руха». Удалось это сделать Юрию-Владимиру только в текущем сезоне, да и то во многом благодаря уходу Дмитрия Ледвия в ЛНЗ, а также неспособности львовского клуба осуществлять значительные трансферы и, как следствие, ставку в клубе на собственные резервы.

2. Илья Крупский

ФК Металлист 1925

Уроженец Винницы Илья Крупский оказался в «Ворскле» в начале 2021 года, перебравшись в юношескую команду полтавского клуба из академии запорожского «Металлурга». И довольно быстро Крупскому удалось заявить о себе в Полтаве с положительной стороны, вследствие чего Юрий Максимов начал включать молодого фулбека в заявку на матчи УПЛ, а 1 мая 2021-го дал дебютировать в элитном дивизионе.

Крупский появился на поле в домашнем для «Ворсклы» матче против «Динамо», который завершился для полтавчан полным фиаско. Подопечные Максимова проиграли со счетом 1:5, а Крупский вышел на поле на замену на 75-й минуте вместо Руслана Степанюка. В следующие два сезона Илья также эпизодически объявлялся на поле за первую команду «Ворсклы», а игроком основного состава ему удалось стать уже в сезоне-2023/24.

По ходу минувшего сезона стало понятно, что Крупский покинет «Ворсклу» и будет продан в более богатый и состоятельный клуб. В спор за игрока включились «Шахтер» и «Металлист 1925», и к удивлению для многих, победителем вышли именно харьковчане. «Желто-синие» активировали клаусулу Крупского, дав ему возможность доиграть остаток сезона-2024/25 в Полтаве, после чего забрали фулбека к себе. Ныне 21-летний Крупский является безоговорочно ключевой фигурой для «Металлиста 1925», а также – претендентом на попадание в сборную Украины, после смены тренерского штаба в которой шансы Ильи все-таки дебютировать за «сине-желтых», кажется, лишь возрастут.

1. Егор Ярмолюк

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник днепровской школы футбола Егор Ярмолюк, играющий на позиции центрального полузащитника, сумел дебютировать в УПЛ в 16 лет 3 месяца и 18 дней, а также стал самым молодым игроком сезона-2020/21 в отечественном чемпионате.

Интересно, что свой дебютный матч в УПЛ Ярмолюк провел еще в концовке сезона-2019/20, но это все равно не помешало ему впоследствии стать самым юным игроком следующего первенства Украины. В УПЛ-2020/21 шанс сыграть Ярмолюк получил в первом же туре, когда наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко выпустил Егора на замену в матче против «Ингульца» (1:1) вместо Артема Довбика на 78-й минуте. Коуч стремился изменить ход в целом не очень удачного для его подопечных поединка, который в итоге все равно привел к потере очков для спортклубовцев.

Всего в УПЛ Ярмолюк успел сыграть только 16 матчей, после чего уехал за границу. Летом 2022 года «Днепр-1» принял предложение «Брентфорда» в размере 1,5 миллионов евро, согласившись отпустить Егора в Англию. Ожидалось, что «пчелы» найдут для украинца какой-то клуб, где тот сумеет играть в аренде, но Ярмолюк остался, и в октябре 2023-го, в 19 лет 7 месяцев и 21 день, сыграл свой первый матч в АПЛ – против «Бернли» (3:0), объявившись на замену на 76-й минуте.

В настоящий момент 22-летний Ярмолюк является ключевой фигурой в «Брентфорде», оценивается на портале Transfermarkt в 30 миллионов евро, а также имеет на своем счету 9 матчей за национальную сборную Украины. Периодически вокруг Ярмолюка появляются трансферные слухи о том, что его готов купить то «Ньюкасл», то «Манчестер Юнайтед», то еще какой-то клуб, но в целом кейс Егора является прекрасным примером для отечественных молодых талантов, показывающим, что каким бы не был нынешний уровень УПЛ, а уехать отсюда в топ-лигу и заиграть там все равно возможно. Если только иметь талант и желание его реализовать на все сто, а то и даже больше процентов…

Алексей Сливченко
Максимов багато молодих гравців розкрив
почти у всех дела идут хорошо
Хорошие  игроки, но не более. Очеретько какой то дохленький и как братан Бондаренко.)
