Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк может сменить клуб в чемпионате Англии по футболу.

По информации источника, 22-летний украинец включен в трансферный шорт-лист «Ньюкасла», который имеет самых богатых владельцев в истории футбола. Недавно Ярмолюк также достиг важной отметки — провел свой 100-й матч в составе «Брентфорда».

Ранее портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Английской Премьер-лиги. Изменения коснулись и украинских легионеров. Самым дорогим украинцем в чемпионате стал полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.