Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Украинец может перейти в «Ньюкасл»
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк может сменить клуб в чемпионате Англии по футболу.
По информации источника, 22-летний украинец включен в трансферный шорт-лист «Ньюкасла», который имеет самых богатых владельцев в истории футбола. Недавно Ярмолюк также достиг важной отметки — провел свой 100-й матч в составе «Брентфорда».
Ранее портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Английской Премьер-лиги. Изменения коснулись и украинских легионеров. Самым дорогим украинцем в чемпионате стал полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.
Цей епітет був актуальний років 10 назад і то, можливо