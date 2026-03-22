Миколенко больше не самый дорогой украинец в АПЛ. Кто его обогнал?

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Английской Премьер-лиги. Изменения коснулись и украинских легионеров.

Самым дорогим украинцем в чемпионате стал полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк – его цена выросла на 5 млн евро и теперь составляет 30 млн.

Стоимость защитника «Эвертона» Виталия Миколенко осталась на уровне 25 млн евро.

Зато у вингера «Челси» Михаила Мудрика пока нет трансферной стоимости из-за отстранения после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года. Последний раз его оценивали в 18 млн евро.