  Миколенко больше не самый дорогой украинец в АПЛ. Кто его обогнал?
22 марта 2026, 21:22 | Обновлено 22 марта 2026, 21:32
Миколенко больше не самый дорогой украинец в АПЛ. Кто его обогнал?

Трансферная стоимость Ярмолюка выросла до 30 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Английской Премьер-лиги. Изменения коснулись и украинских легионеров.

Самым дорогим украинцем в чемпионате стал полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк – его цена выросла на 5 млн евро и теперь составляет 30 млн.

Стоимость защитника «Эвертона» Виталия Миколенко осталась на уровне 25 млн евро.

Зато у вингера «Челси» Михаила Мудрика пока нет трансферной стоимости из-за отстранения после проваленного допинг-теста в декабре 2024 года. Последний раз его оценивали в 18 млн евро.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3. Очередное фиаско шпор. Видео голов
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Пробой – Металлист – 1:2. Дубль за семь минут. Видео голов и обзор матча
Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Челси Эвертон Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 15
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Биатлон | 22.03.2026, 15:58
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом
Футбол | 22.03.2026, 18:48
Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом
Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21.03.2026, 03:35 5
Теннис
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 56
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
