Один из самых перспективных игроков Украины стал целью для Челси и МЮ

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк уверенно проводит сезон в АПЛ и привлек внимание европейских грандов.

Украинец является лучшим в команде по количеству отборов и блокировок, а также одним из лидеров по выигранным единоборствам. По данным британских СМИ, в список претендентов на игрока входят «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а ранее сообщалось и об интересе «Тоттенгема», который тренирует его бывший коуч Томас Франк.

В этом сезоне Ярмолюк провел 32 матча, забил один гол и отдал две передачи. Его трансферная стоимость выросла до 25 миллионов евро.