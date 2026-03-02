Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Один из самых перспективных игроков Украины стал целью для Челси и МЮ

Егор Ярмолюк может перейти в АПЛ

Один из самых перспективных игроков Украины стал целью для Челси и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк уверенно проводит сезон в АПЛ и привлек внимание европейских грандов.

Украинец является лучшим в команде по количеству отборов и блокировок, а также одним из лидеров по выигранным единоборствам. По данным британских СМИ, в список претендентов на игрока входят «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а ранее сообщалось и об интересе «Тоттенгема», который тренирует его бывший коуч Томас Франк.

В этом сезоне Ярмолюк провел 32 матча, забил один гол и отдал две передачи. Его трансферная стоимость выросла до 25 миллионов евро.

