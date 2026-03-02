Один из самых перспективных игроков Украины стал целью для Челси и МЮ
Егор Ярмолюк может перейти в АПЛ
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк уверенно проводит сезон в АПЛ и привлек внимание европейских грандов.
Украинец является лучшим в команде по количеству отборов и блокировок, а также одним из лидеров по выигранным единоборствам. По данным британских СМИ, в список претендентов на игрока входят «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а ранее сообщалось и об интересе «Тоттенгема», который тренирует его бывший коуч Томас Франк.
В этом сезоне Ярмолюк провел 32 матча, забил один гол и отдал две передачи. Его трансферная стоимость выросла до 25 миллионов евро.
