Клуб украинца творит историю в Англии. К этому причастен американец Донован

Накануне в английской Лиге 1 произошло весьма знаменательное событие. Впервые за последние 65 лет повыситься в классе до уровня второго дивизиона системы футбольных лиг Англии удалось «Линкольн Сити». Причем «черти» сделали это де-юре за четыре тура до финиша, а де-факто – за пять матчей до завершения чемпионата, так как из-за переносов имеют один поединок «в запасе».

Для украинских болельщиков нынешний успех «Линкольн Сити» интересен, прежде всего, тем, что с лета минувшего года цвета этой команды защищает наш соотечественник Иван Варфоломеев. 22-летний опорный полузащитник перебрался в стан «чертей» из чешского «Слована» Либерец за 800 тысяч евро, и сыграл в текущем сезоне Лиги 1 уже 28 поединков, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. До лета 2022 года Варфоломеев занимался в академиях «Карпат» и «Руха», и в стане последнего в сезоне-2020/21 даже успел дебютировать на профессиональном уровне в УПЛ, но начало полномасштабной фазы российско-украинской войны привело к тому, что Иван уехал за границу.

Однако если для нас «Линкольн Сити», прежде всего, интересен именно за счет присутствия в его рядах Ивана Варфоломеева, то для большинства нейтральных английских, европейских и болельщиков из других частей света «черти» являются своего рода «магнитом» вовсе по иной причине. Дело в том, что с 2021 года непосредственное отношение к этому клубу имеет американец Лэндон Донован – лучший бомбардир в истории национальной сборной США и абсолютно культовый игрок на просторах родного континента, который получил звучное прозвище «Капитан Америка».

Донован завершил профессиональную карьеру футболиста еще в 2018 году, после чего ушел в сферу футбольного менеджмента. С 2021-го Лэндон является советником по вопросам управления в «Линкольн Сити», а также одним из инвесторов, поверивших в будущие успехи этого проекта.

Во главе «Линкольн Сити» ныне стоит консорциум, лицом которого является американец Рон Фаулер – бывший совладелец американской бейсбольной команды «Сан-Диего Падрес». Помимо 81-летнего Фаулера и Донована в совет директоров «чертей» также входят Джек Харви (бывший гонщик IndyCar) и Клайв Нейтс (управляющий хедж-фондом из ЮАР).

Донован помогает осуществлять операционное управление клубом, но приезжает лично всего несколько раз в год. Впрочем, Лэндон пребывает на постоянном контакте со спортивным директором Джезом Джорджем, и вместе они имеют общие взгляды на то, как «черти» должны развиваться, какие основные ценности соблюдать и каких норм идентичности придерживаться.

«Линкольн – это очаровательный университетский городок, полный молодежи. Мы работаем над тем, чтобы эти люди могли формировать команду, и наоборот. И это действительно удивительно, как это произошло», – прокомментировал последние успехи команды Джез Джордж.

С практической точки зрения, модель «Линкольн Сити» основана на использовании передовых данных на трансферном рынке, видеоанализе и активном поиске недорогих, но талантливых иностранных футболистов. Неслучайно прямо сейчас в составе «черте» играют 12 легионеров, среди которых есть и наш Иван Варфоломеев, ставший самым дорогим приобретением «Линкольн Сити» в текущем сезоне. Любопытная фигура пребывает и на тренерском мостике команды – это 43-летний англичанин Майкл Скубала, который может похвастаться весьма оригинальной биографией в футболе. Работа с «Линкольн Сити» стала для Скубалы первой в качестве полноценного наставника взрослой команды, так как до этого Майкл преимущественно руководил юниорами и подростками (в «Ноттингем Форест», «Ковентри» и «Лидсе»), а также работал стратегическим советником в УЕФА и даже возглавлял команду по футзалу.

Лэндон Донован, описывая нынешнюю концепцию «Линкольн Сити», обращает внимание на то, что примером для подобного рода проектов должны быть те клубы, которые добились успеха в последнее время именно за счет правильных и своевременных решений, а не пытаются выжимать максимум из каких-то предыдущих своих исторических достижений.

«Успешные клубы сегодня работают так: они оснащают себя адекватными системами и инфраструктурой, чтобы, если игрок или тренер уйдут, они могли продолжать добиваться успеха. Если я вижу, что «Манчестер Юнайтед» продолжает страдать после ухода Фергюсона в 2013 году, в то время как «Брентфорд» продолжает добиваться успеха, то неизбежно, что я захочу последовать примеру «Брентфорда», – заявил легендарный экс-футболист сборной США.

Примечательно, что «Линкольн Сити» вовсе не относится к категории клубов, которые добились успеха исключительно за счет существенных финансовых вливаний со стороны владельцев и инвесторов. По величине бюджета «черти» – лишь седьмые с конца в текущем розыгрыше английской Лиги 1, однако они настолько уверенно прошли большую часть турнирной дистанции, что прямо сейчас имеют фору в 12 очков над «Кардиффом», который занимает вторую строчку в турнирной таблице и аж на 19 пунктов опережают «Брэдфорд», идущий третьим.

Все это говорит о крайне грамотной модели управления, выстроенной в «Линкольн Сити», и в следующем сезоне за «чертями» будет очень интересно наблюдать в Чемпионшипе, где в соперниках точно будут такие клубы как «Бирмингем Сити», «Сток Сити» или «Уотфорд», плюс команды, вылетевшие по итогам текущего сезона из АПЛ и те, которые не сумеют добыть себе повышение в элиту из самого Чемпионшипа.

Безусловно, сейчас сложно даже представить, что такой небольшой клуб как «Линкольн Сити» способен на равных конкурировать с такими именитыми соперниками, но важно понимать, что «черти» уже несколько лет бросают вызов обстоятельствам и выходят победителями. Ровно десять лет назад «Линкольн Сити» стал первой непрофессиональной командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Англии. Деньги, заработанные на этом выступлении, впоследствии были реинвестированы в современный тренировочный центр, стоимость которого превысила 1,5 миллиона евро. Затем последовали два повышения в классе и выигрыш Трофея Английской футбольной лиги (EFL Trophy). Наконец, сейчас клуб пишет новую страницу в своей истории, активное участие в чем принимает не только американец Лэндон Донован, успешно показавший себя в качестве инвестора и менеджера, но и наш Иван Варфоломеев, на которого в стане «чертей» возлагают большие надежды и который пока в полной мере еще далеко их не оправдывает, имея массу пространства для прогресса.