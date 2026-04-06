Варфоломеев помог Линкольну впервые за 65 лет выйти в Чемпионшип

В 42-м туре Первой лиги Англии (третий дивизион) «Линкольн Сити» едва не упустил гостевую победу над «Редингом», пропустив на 90-й минуте, но все же забил еще раз – 2:1. Этот результат вывел «чертенков» в Чемпионшип, где они не играли с 1961 года, а это 65 сезонов.

В первой лиге «Линкольн» провел семь лет и наконец-то идет на повышение, так как отрыв от третьего места составляет 19 очков.

Вместе с партнерами праздновал и полузащитник Иван Варфоломеев, ставший самым дорогим летним новичком клуба. В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 28 матчей.