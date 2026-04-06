  4. Варфоломеев помог Линкольну впервые за 65 лет выйти в Чемпионшип
06 апреля 2026, 20:27 | Обновлено 06 апреля 2026, 20:44
Варфоломеев помог Линкольну впервые за 65 лет выйти в Чемпионшип

«Линкольн Сити» с украинцем в составе отмечает повышение в классе

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

В 42-м туре Первой лиги Англии (третий дивизион) «Линкольн Сити» едва не упустил гостевую победу над «Редингом», пропустив на 90-й минуте, но все же забил еще раз – 2:1. Этот результат вывел «чертенков» в Чемпионшип, где они не играли с 1961 года, а это 65 сезонов.

В первой лиге «Линкольн» провел семь лет и наконец-то идет на повышение, так как отрыв от третьего места составляет 19 очков.

Вместе с партнерами праздновал и полузащитник Иван Варфоломеев, ставший самым дорогим летним новичком клуба. В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 28 матчей.

Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии
ФОТО. Бывшего игрока Ливерпуля судят в Англии: ему грозит тюрьма
Патрик Сикут стал третьим украинцем, забившим гол в Первой лиге Англии
Иван Варфоломеев Линкольн Сити Рединг
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06 апреля 2026, 06:23 28
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Футбол | 06.04.2026, 10:44
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Футбол | 06.04.2026, 16:10
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Девятая неделя Битвы редакций. Смена правил: старт борьбы на матчах ЛЧ!
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Футбол | 06.04.2026, 19:57
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Человек-оркестр. Эпицентр выиграл дуэль новичков у Кудровки
Лінкольн це новий єдиноріг після століття сплячки. Як так надалі піде, можуть і на АПЛ замахнутись. Щось тіпа італійського Комо, але трохи інакше. Ваня вдало підписався )
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 54
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 12
Футбол
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 9
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 30
Футбол
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
Игорь КОСТЮК – о поражении Динамо от Карпат и скандальном судействе
04.04.2026, 21:12 50
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
