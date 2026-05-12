Стародубцева вслед за Подрез прошла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, Франция.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Тайлу Престон (WTA 126) за 1 час и 35 минут.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/16 финала

Тайла Престон (Австралия) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 4:6, 4:6

Это было третье очное противостояние соперниц. Стародубцева впервые одолела Престон.

Следующей оппоненткой Юлии будет победительница поединка Чжан Шуай (Китай, WTA 73) – Химено Сакацуме (Япония, WTA 131).

12 апреля во второй круг соревнований в столице Франции из украинок также вышла Вероника Подрез, которая справилась со Слоан Стивенс. Стародубцева и Подрез находятся в разных частях сетки и могут встретиться друг с другом только в финале.