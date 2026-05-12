Без центра поля. Кривбасс в ярком матче обыграл Верес

В 28-м туре Украинской Премьер–лиги «Верес» на своем поле принимал «Кривбасс». Матч в Ровно с первых секунд начал оправдывать ожидания любителей открытого футбола. Команды вообще не тратили время на осторожную разведку и практически сразу начали обмениваться опасными атаками.

Уже в дебюте встречи Гонсалвеш решился на удар метров с двадцати, однако защитники «Кривбасса» успели заблокировать попытку. Ответ гостей последовал почти моментально – Сек пробил с линии штрафной прямо в руки Гороху. Темп игры сразу оказался очень высоким: мяч практически не задерживался в центре поля, а команды регулярно находили свободные зоны у чужих ворот.

На пятой минуте «Верес» обязан был открывать счет. После суматохи в штрафной Фабрисио расстреливал ворота практически в упор, но Кемкин продемонстрировал великолепную реакцию и спас свою команду. Добивание Байи после этого прошло мимо створа.

Матч смотрелся на одном дыхании. Команды играли максимально вертикально, без длительных розыгрышей и пауз. Чуть ли не каждая атака завершалась ударом либо опасным подходом к воротам. При этом долгое время счет оставался неоткрытым, хотя по игре гол буквально висел в воздухе.

И все же давление и высокий темп сделали свое дело. Активный Сек снова прорвался по правому флангу и выполнил передачу в штрафную. Парако очень умно пропустил мяч, дезориентировав защитников, а Ярослав Шевченко в касание пробил мимо Гороха – 0:1.

После забитого мяча «Кривбасс» еще некоторое время продолжал играть очень агрессивно и сумел перехватить инициативу. Команда Патрика ван Леувена прижала соперника к воротам, тогда как «Верес» будто взял небольшую паузу, чтобы перевести дух и прийти в себя после пропущенного мяча.

Но ближе к концовке тайма хозяева снова активизировались. Особенно выделялся Шарай, который за несколько минут имел сразу два хороших шанса. Сначала полузащитник пробил выше ворот из перспективной позиции, а затем уже заставил Кемкина выполнять очередной непростой сейв после удара со средней дистанции.

На последних секундах первого тайма Баия едва не сравнял счет ударом метров с двадцати, однако мяч пролетел совсем немного выше перекладины.

В итоге на перерыв команды ушли при счете 0:1, хотя по количеству моментов игра вполне могла подарить зрителям куда более результативные цифры на табло.

Второй тайм команды начали ровно в том же темпе, в котором завершали первую половину встречи. Никто даже не думал закрываться или играть осторожнее. «Верес» сразу пошел вперед и уже на первых минутах после перерыва мог сравнивать счет. После подачи с углового Харатин выиграл второй этаж, однако его удар головой с близкой дистанции прошел рядом со штангой. Ответ «Кривбасса» последовал практически моментально. Джованни получил мяч в штрафной площади и пробил в нижний угол – мяч пролетел буквально в сантиметрах от стойки ворот. Было ощущение, что второй гол в матче – лишь вопрос времени. Команды продолжали нестись вперед без остановок, а центр поля практически исчез. При этом никто не сбивал темп постоянными фолами или затяжками времени, благодаря чему футбол смотрелся очень живо и целостно. Постепенно «Кривбасс» начал снова перехватывать преимущество. Сначала Сек имел великолепный шанс забивать второй мяч, но немного замешкался и в итоге с нескольких метров пробил мимо ворот. Однако активнейший в составе гостей вингер все же вскоре сделал свое дело. И снова все пришло с правого фланга. Сек выполнил передачу в штрафную, а Джованни в касание идеально поймал мяч и мощнейшим ударом отправил его прямо под перекладину – 0:2. После второго пропущенного мяча «Верес» заметно поник. Создавалось впечатление, что команда эмоционально потеряла веру в камбэк, а «Кривбасс» почти сразу нанес еще один удар. На 62–й минуте вместо Каменского на поле появился Мулик, и уже через минуту молодой футболист выиграл борьбу в штрафной после аута Юрчеца и с острого угла пробил мимо Гороха, который сыграл крайне неуверенно – 0:3. Только после этого тренерский штаб «Вереса» начал активно освежать игру заменами, и это действительно помогло хозяевам вернуться в матч. Молодой Протасевич выиграл воздух после подачи и головой отправил мяч в сетку – 1:3. На фоне того, как проходила встреча, интрига все еще оставалась живой. Тем более «Кривбасс» в этом сезоне уже не раз показывал, что умеет как много забивать, так и неожиданно проваливаться в обороне. Однако команда Патрика ван Леувена не стала закрываться и садиться к своим воротам. Гости продолжили играть в свой открытый футбол и искать моменты впереди. Очень близок к настоящему шедевру был Бекавац. Защитник «Кривбасса» решился на удар метров с 35–40 и отправил мяч мощнейшим наклболом прямо под перекладину. Горох явно не ожидал такой смелой попытки и немного запоздал с прыжком, а хозяев спасла только перекладина. Концовка встречи прошла в том же безумном ритме. Команды продолжали обмениваться атаками и ударами, но по-настоящему голевых моментов больше не возникло. Хотя напряжение держалось до самого финального свистка. В итоге соперники нанесли почти сорок ударов на двоих, а «Кривбасс» оказался значительно качественнее в завершении своих атак. Команда Патрика ван Леувена одержала яркую победу в Ровно и благодаря этим трем очкам поднялась на пятое место в турнирной таблице. Наши оценки: Замены «Вереса»: Годя - 6.0, Протасевич - 7.0, Нийо - 5.5, Матковский - 6.0, Мурашко - б/о. Замены «Кривбасса»: Мулик - 7.0. Бар Лин - б/о, Боржес - б/о, Бутенко - б/о.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Верес» – «Кривбасс» – 1:3

Голы: Протасевич, 73 – Шевченко, 26, Джованни, 58, Мулик, 63.

Предупреждение: Харатин, 43, Клец, 64.

«Верес»: Горох, Стамулис, Харатин, Вовченко, Смеян, Бойко, Клёц (Нийо, 66), Шарай (Мурашко, 80), Гонсалвеш (Протасевич, 66), Баия (Матковский, 74), Фабрисио (Годя, 66).

Запасные: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Корнийчук, Нийо, Матковский, Годя, Аладжи, Мурашко, Саноцкий.

«Кривбасс»: Кемкин, Бекавац (Боржес, 85), Джонс, Виливальд, Юрчец, Араухо, Джованни (Бутенко, 85), Шевченко, Сек (Бар Лин, 85), Каменский (Мулик, 62), Парако.

Запасные: Маханьков, Хома, Маяков, Дибанго, Бар, Мулик, Майя, Бондарь, Бутенко, Рохас, Боржес.

Арбитр: Александр Шандор.

Стадион: «Авангард» (Ровно).