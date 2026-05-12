Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без центра поля. Кривбасс в ярком матче обыграл Верес
Премьер-лига
Верес
12.05.2026 18:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 19:57 | Обновлено 12 мая 2026, 20:53
580
0

Без центра поля. Кривбасс в ярком матче обыграл Верес

Команда Патрика ван Леувена одержала уверенную победу

12 мая 2026, 19:57 | Обновлено 12 мая 2026, 20:53
580
0
Без центра поля. Кривбасс в ярком матче обыграл Верес
УПЛ

В 28-м туре Украинской Премьер–лиги «Верес» на своем поле принимал «Кривбасс». Матч в Ровно с первых секунд начал оправдывать ожидания любителей открытого футбола. Команды вообще не тратили время на осторожную разведку и практически сразу начали обмениваться опасными атаками.

Уже в дебюте встречи Гонсалвеш решился на удар метров с двадцати, однако защитники «Кривбасса» успели заблокировать попытку. Ответ гостей последовал почти моментально – Сек пробил с линии штрафной прямо в руки Гороху. Темп игры сразу оказался очень высоким: мяч практически не задерживался в центре поля, а команды регулярно находили свободные зоны у чужих ворот.

На пятой минуте «Верес» обязан был открывать счет. После суматохи в штрафной Фабрисио расстреливал ворота практически в упор, но Кемкин продемонстрировал великолепную реакцию и спас свою команду. Добивание Байи после этого прошло мимо створа.

Матч смотрелся на одном дыхании. Команды играли максимально вертикально, без длительных розыгрышей и пауз. Чуть ли не каждая атака завершалась ударом либо опасным подходом к воротам. При этом долгое время счет оставался неоткрытым, хотя по игре гол буквально висел в воздухе.

И все же давление и высокий темп сделали свое дело. Активный Сек снова прорвался по правому флангу и выполнил передачу в штрафную. Парако очень умно пропустил мяч, дезориентировав защитников, а Ярослав Шевченко в касание пробил мимо Гороха – 0:1.

После забитого мяча «Кривбасс» еще некоторое время продолжал играть очень агрессивно и сумел перехватить инициативу. Команда Патрика ван Леувена прижала соперника к воротам, тогда как «Верес» будто взял небольшую паузу, чтобы перевести дух и прийти в себя после пропущенного мяча.

Но ближе к концовке тайма хозяева снова активизировались. Особенно выделялся Шарай, который за несколько минут имел сразу два хороших шанса. Сначала полузащитник пробил выше ворот из перспективной позиции, а затем уже заставил Кемкина выполнять очередной непростой сейв после удара со средней дистанции.

На последних секундах первого тайма Баия едва не сравнял счет ударом метров с двадцати, однако мяч пролетел совсем немного выше перекладины.

В итоге на перерыв команды ушли при счете 0:1, хотя по количеству моментов игра вполне могла подарить зрителям куда более результативные цифры на табло.

Второй тайм команды начали ровно в том же темпе, в котором завершали первую половину встречи. Никто даже не думал закрываться или играть осторожнее. «Верес» сразу пошел вперед и уже на первых минутах после перерыва мог сравнивать счет. После подачи с углового Харатин выиграл второй этаж, однако его удар головой с близкой дистанции прошел рядом со штангой.

Ответ «Кривбасса» последовал практически моментально. Джованни получил мяч в штрафной площади и пробил в нижний угол – мяч пролетел буквально в сантиметрах от стойки ворот. Было ощущение, что второй гол в матче – лишь вопрос времени. Команды продолжали нестись вперед без остановок, а центр поля практически исчез. При этом никто не сбивал темп постоянными фолами или затяжками времени, благодаря чему футбол смотрелся очень живо и целостно.

Постепенно «Кривбасс» начал снова перехватывать преимущество. Сначала Сек имел великолепный шанс забивать второй мяч, но немного замешкался и в итоге с нескольких метров пробил мимо ворот. Однако активнейший в составе гостей вингер все же вскоре сделал свое дело.

И снова все пришло с правого фланга. Сек выполнил передачу в штрафную, а Джованни в касание идеально поймал мяч и мощнейшим ударом отправил его прямо под перекладину – 0:2.

После второго пропущенного мяча «Верес» заметно поник. Создавалось впечатление, что команда эмоционально потеряла веру в камбэк, а «Кривбасс» почти сразу нанес еще один удар.

На 62–й минуте вместо Каменского на поле появился Мулик, и уже через минуту молодой футболист выиграл борьбу в штрафной после аута Юрчеца и с острого угла пробил мимо Гороха, который сыграл крайне неуверенно – 0:3.

Только после этого тренерский штаб «Вереса» начал активно освежать игру заменами, и это действительно помогло хозяевам вернуться в матч. Молодой Протасевич выиграл воздух после подачи и головой отправил мяч в сетку – 1:3.

На фоне того, как проходила встреча, интрига все еще оставалась живой. Тем более «Кривбасс» в этом сезоне уже не раз показывал, что умеет как много забивать, так и неожиданно проваливаться в обороне. Однако команда Патрика ван Леувена не стала закрываться и садиться к своим воротам. Гости продолжили играть в свой открытый футбол и искать моменты впереди.

Очень близок к настоящему шедевру был Бекавац. Защитник «Кривбасса» решился на удар метров с 35–40 и отправил мяч мощнейшим наклболом прямо под перекладину. Горох явно не ожидал такой смелой попытки и немного запоздал с прыжком, а хозяев спасла только перекладина.

Концовка встречи прошла в том же безумном ритме. Команды продолжали обмениваться атаками и ударами, но по-настоящему голевых моментов больше не возникло. Хотя напряжение держалось до самого финального свистка.

В итоге соперники нанесли почти сорок ударов на двоих, а «Кривбасс» оказался значительно качественнее в завершении своих атак. Команда Патрика ван Леувена одержала яркую победу в Ровно и благодаря этим трем очкам поднялась на пятое место в турнирной таблице.

Наши оценки:

Замены «Вереса»: Годя - 6.0, Протасевич - 7.0, Нийо - 5.5, Матковский - 6.0, Мурашко - б/о.

Замены «Кривбасса»: Мулик - 7.0. Бар Лин - б/о, Боржес - б/о, Бутенко - б/о.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Верес» – «Кривбасс» – 1:3

Голы: Протасевич, 73 – Шевченко, 26, Джованни, 58, Мулик, 63.

Предупреждение: Харатин, 43, Клец, 64.

«Верес»: Горох, Стамулис, Харатин, Вовченко, Смеян, Бойко, Клёц (Нийо, 66), Шарай (Мурашко, 80), Гонсалвеш (Протасевич, 66), Баия (Матковский, 74), Фабрисио (Годя, 66).

Запасные: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Корнийчук, Нийо, Матковский, Годя, Аладжи, Мурашко, Саноцкий.

«Кривбасс»: Кемкин, Бекавац (Боржес, 85), Джонс, Виливальд, Юрчец, Араухо, Джованни (Бутенко, 85), Шевченко, Сек (Бар Лин, 85), Каменский (Мулик, 62), Парако.

Запасные: Маханьков, Хома, Маяков, Дибанго, Бар, Мулик, Майя, Бондарь, Бутенко, Рохас, Боржес.

Арбитр: Александр Шандор.

Стадион: «Авангард» (Ровно).

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Полесье решило – пусть соперник спокойно забивает»
Таблица УПЛ. Фиаско Полесья, вылет Александрии, Кривбасс вошел в топ-5
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Кривбасс Кривой Рог Верес Ривне Верес - Кривбасс Украинская Премьер-лига отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера
Футбол | 12 мая 2026, 19:31 1
Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера
Челси составил список претендентов. Известно, когда назначат тренера

Алонсо, Ираола, Силва и другие

Динамо планирует подписать легионера из Европы за два миллиона евро
Футбол | 12 мая 2026, 12:12 12
Динамо планирует подписать легионера из Европы за два миллиона евро
Динамо планирует подписать легионера из Европы за два миллиона евро

Киевский клуб нацелился на Шейка Диабате, который выступает за австрийский «Вольфсбергер»

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12.05.2026, 07:08
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12.05.2026, 08:47
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12.05.2026, 13:30
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 39
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 11
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 13
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 8
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем