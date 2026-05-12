Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 18:37 | Обновлено 12 мая 2026, 18:39
204
0

Верес – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 28 тура УПЛ

12 мая 2026, 18:37 | Обновлено 12 мая 2026, 18:39
204
0
Верес – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс.

Во вторник, 12 мая, ровенский Верес на домашнем стадионе сыграет против криворожского Кривбасса. Этот матч состоится в рамках 28-го тура УПЛ.

Команды активно начали поединок, создав по несколько моментов у ворот друг друга. Подопечные Патрика ван Леувена продолжают играть довольно веселые поединки, а у Вереса есть свои моменты.

На 26-й минуте Ярослав Шевченко открыл счет в матче. Гости открыли счет в игре. Полузащитник смутил Валентина Гороха после точного удара в угол ворот.

В нынешнем сезоне Верес занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный балл после 27 сыгранных матчей. Кривбасс занимает 7 место с 44 баллами.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Верес» – «Кривбасс» – 0:1

Гол: Шевченко, 26.

По теме:
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
Форвард Полесья: «Только комплименты. Большое уважение к ним»
Кривбасс Кривой Рог Верес Ривне Верес - Кривбасс Ярослав Шевченко видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12 мая 2026, 15:22 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 7
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Виктор СКРИПНИК: «Особых турнирных задач у нас уже нет»
Футбол | 12.05.2026, 16:31
Виктор СКРИПНИК: «Особых турнирных задач у нас уже нет»
Виктор СКРИПНИК: «Особых турнирных задач у нас уже нет»
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 12.05.2026, 11:13
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11.05.2026, 18:05
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
10.05.2026, 20:33 27
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 1
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 66
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 9
Футбол
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем