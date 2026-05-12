Верес – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 12 мая, ровенский Верес на домашнем стадионе сыграет против криворожского Кривбасса. Этот матч состоится в рамках 28-го тура УПЛ.

Команды активно начали поединок, создав по несколько моментов у ворот друг друга. Подопечные Патрика ван Леувена продолжают играть довольно веселые поединки, а у Вереса есть свои моменты.

На 26-й минуте Ярослав Шевченко открыл счет в матче. Гости открыли счет в игре. Полузащитник смутил Валентина Гороха после точного удара в угол ворот.

В нынешнем сезоне Верес занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный балл после 27 сыгранных матчей. Кривбасс занимает 7 место с 44 баллами.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Верес» – «Кривбасс» – 0:1

Гол: Шевченко, 26.