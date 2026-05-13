Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хорошо, что Шевченко продолжает это делать. Я доволен»
Премьер-лига
Верес
12.05.2026 18:00 – FT 1 : 3
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 07:34 |
883
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хорошо, что Шевченко продолжает это делать. Я доволен»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

13 мая 2026, 07:34 |
883
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хорошо, что Шевченко продолжает это делать. Я доволен»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после победы своей команды над Вересом (3:1) в 28 туре Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем команду с победой! День дебютных мячей сегодня для «Кривбасса». Что сказали ребятам после сегодняшней игры?

– Перед игрой мы говорили с командой, что это будет очень интересный матч, потому что у нас не было нескольких важных исполнителей и нашего опытного капитана. Мы говорили, что это будет очень интересное противостояние, и я доволен результатом и игрой. Считаю, что счет должен быть больше. Ведь имели гораздо больше возможностей, но где-то играли немного рассеянно, и не использовали моменты. Но я очень рад, что забили и Джованни, и Мулик. И хорошо, что Шевченко продолжает забивать голы. Я доволен работой команды.

– Сегодня не было Максима Задераки. Почему?

– Он получил травму. Посмотрим, сколько будет продолжаться его восстановление. Будет ли он играть последние игры чемпионата – увидим. Это сейчас такая ситуация.

– Сегодня Владимир Виливальд вышел в роли капитана. Как вы выбирали преемника Задераки?

– Я думаю, что это был хороший опыт для Вилливальда. Он хорошо делает свою работу, в этом матче он также проделал хорошую работу и как защитник, и как лидер команды.

– Уж когда счет для «Кривбасса» был комфортен, на последних минутах вы провели замены. Хотели посмотреть игроков, возможно, с какими-то мыслями о следующем сезоне?

– Да, действительно. Мы хотели выпустить Бутенко, чтобы он получил эти важные минуты для себя. Он сделал очень много хорошей работы в последние месяцы. Также были важны минуты для Тьяго Боржеса, чтобы он получал опыт.

– Как вы оцените сегодня работу Ассана Сека? Чего еще стоит ожидать от этого игрока?

– Стоит отметить, что Сек пришел только зимой. Он должен был адаптироваться к работе команды, к интенсивности. Он прошел долгий путь, приехал из другой страны, у него есть опыт. На тренировках показывает хороший уровень. Хорошо, что он забил в последних играх, и продолжает продолжать забивать, ассистировать. Он – очень важный элемент команды, будем с ним работать дальше, – сказал Патрик.

По теме:
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Герой Эпицентра взял слово после безумной игры с Полесьем: «Я сказал ему..»
Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»
Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Верес Ривне чемпионат Украины по футболу Верес - Кривбасс пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13 мая 2026, 06:54 7
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»

Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12 мая 2026, 07:36 12
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов

Зимой команду посетило много нападающих

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Футбол | 13.05.2026, 07:25
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вас с моста придется прыгать всем»
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
Футбол | 12.05.2026, 23:36
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
ФОТО. Жена Забарного показала сказочную жизнь в Париже
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем