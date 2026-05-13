Патрик ван ЛЕУВЕН: «Хорошо, что Шевченко продолжает это делать. Я доволен»

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен поделился эмоциями после победы своей команды над Вересом (3:1) в 28 туре Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем команду с победой! День дебютных мячей сегодня для «Кривбасса». Что сказали ребятам после сегодняшней игры?

– Перед игрой мы говорили с командой, что это будет очень интересный матч, потому что у нас не было нескольких важных исполнителей и нашего опытного капитана. Мы говорили, что это будет очень интересное противостояние, и я доволен результатом и игрой. Считаю, что счет должен быть больше. Ведь имели гораздо больше возможностей, но где-то играли немного рассеянно, и не использовали моменты. Но я очень рад, что забили и Джованни, и Мулик. И хорошо, что Шевченко продолжает забивать голы. Я доволен работой команды.

– Сегодня не было Максима Задераки. Почему?

– Он получил травму. Посмотрим, сколько будет продолжаться его восстановление. Будет ли он играть последние игры чемпионата – увидим. Это сейчас такая ситуация.

– Сегодня Владимир Виливальд вышел в роли капитана. Как вы выбирали преемника Задераки?

– Я думаю, что это был хороший опыт для Вилливальда. Он хорошо делает свою работу, в этом матче он также проделал хорошую работу и как защитник, и как лидер команды.

– Уж когда счет для «Кривбасса» был комфортен, на последних минутах вы провели замены. Хотели посмотреть игроков, возможно, с какими-то мыслями о следующем сезоне?

– Да, действительно. Мы хотели выпустить Бутенко, чтобы он получил эти важные минуты для себя. Он сделал очень много хорошей работы в последние месяцы. Также были важны минуты для Тьяго Боржеса, чтобы он получал опыт.

– Как вы оцените сегодня работу Ассана Сека? Чего еще стоит ожидать от этого игрока?

– Стоит отметить, что Сек пришел только зимой. Он должен был адаптироваться к работе команды, к интенсивности. Он прошел долгий путь, приехал из другой страны, у него есть опыт. На тренировках показывает хороший уровень. Хорошо, что он забил в последних играх, и продолжает продолжать забивать, ассистировать. Он – очень важный элемент команды, будем с ним работать дальше, – сказал Патрик.