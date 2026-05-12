Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Верес – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Кривбасс

В 28-м туре Украинской Премьер-лиги «Верес» будет принимать «Кривбасс». Матч состоится 12 мая в 18:00.

Ровенская команда подходит к игре на десятой строчке турнирной таблицы. Серьезных задач на концовку сезона у «Вереса» уже почти не осталось: подняться выше будет крайне сложно, опуститься ниже теоретически возможно, но с большой долей вероятности клуб завершит чемпионат именно в районе нынешней позиции.

А вот «Кривбасс» остается одной из самых непредсказуемых команд УПЛ. За криворожцами интересно наблюдать даже нейтральным болельщикам: команда Патрика ван Леувена способна укусить фаворита, а затем потерять очки там, где от нее ждут уверенной победы. Сегодня «Кривбасс» может сыграть открыто и рискованно, завтра – удивить дисциплиной в обороне. Настоящая команда-загадка, с которой почти никогда не бывает скучно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Кривбасс», за которой можно следить на украинской версии сайта.

