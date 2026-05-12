Во вторник, 12 мая, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и криворожский «Кривбасс». Стартовый свисток рефери Александра Шандора из Львова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Верес



Украинские футбольные болельщики даже с небольшим стажем должны помнить завершение прошлого сезона в исполнении ровенского «Вереса», когда команда Олега Шандрука задолго до последних туров обеспечила себе сохранение места в «элитном» дивизионе, после чего о каких-то высоких результатах даже и не пыталась думать. В этом году наметилось повторение этой истории, но с небольшими нюансами.

На самом деле тот самый математически ранее просчитанный «рубеж безопасности» в 32 очка «красно-черные» до сих пор так и не пересекли. Но результаты команд из зоны переходных матчей фактически всю необходимую работу сделали за «Верес». «Кудровка» отстает на девять очков за три тура до конца сезона, и только лишь в случае, если команда Шандрука все матчи проиграет, а коллектив теперь уже Александра Протченко – наоборот, выиграет, только тогда эти два клуба просто сравняются по очкам.

Возможен ли такой сценарий? Как ни странно, но с точки зрения «Верес» как раз-таки намного больше шансов на его реализацию, так как кроме предстоящего матча на ровенский коллектив ожидают еще «Карпаты» и «Металлист 1925», которые также идут выше «красно-черных» в турнирной таблице. А вот верить в «Кудровку» как-то не приходится, так как у «Руха» «ястребы» еще могут выиграть, а вот у ЛНЗ и «Динамо» – очень даже вряд ли. А еще «Вересу» достаточно просто не проиграть хотя бы один матч, и этого будет достаточно для уверенного финиша. Скорее всего, даже отсутствие дисквалифицированного основного защитника Кая Ципота и вновь травмированного Весли Помба этому не сможет помешать.

Кривбасс



Но соперник у «Вереса» уже в предстоящей игре достаточно интересный. Абсолютно никаких шансов не оставляли криворожскому «Кривбассу» на интересное завершение сезона, но неожиданно команды из верхней части турнирной таблицы, кроме «Шахтера», начали допускать массовые осечки, а коллектив Патрика ван Леувен настолько заигрался в свой результативный и местами авантюрный футбол, что начал стремительно улучшать позиции.

И не, ни о каких еврокубках в данном случае речь уже не идет, так как до третьей строчки «Кривбассу» уже не хватает 10 очков, а поскольку «Динамо» как-то не спешит подниматься выше, то именно в тройке лидеров нужно завершить сезон, чтобы пробиться на международную арену. То есть, «красно-белые» нынче ведут борьбу с собственным азартом и скорее проверяют, как можно обуздать собственные сильные стороны в атаке и очень проблемные места в обороне.

А мы, в свою очередь, просто наблюдаем за этим нетривиальным процессом. От «Динамо» «Кривбасс» пропустил шесть, но и забил в ответ пять. Потом были три пропущенные от СК «Полтава», но и три забитых в ворота соперников тоже там были, а могло быть и больше, если бы не спорная, по мнению самого ван Леувена, работа арбитров. А вот «Карпатам» «Кривбасс» забил всего один гол и… этого хватило для победы (1:0), хотя, если бы не вратарь Кемкин, в воротах криворожцев оказалось бы очень много голов. Тем временем в конце того матча «незаметно» для всех решил «обнулить» карточки перед игрой против «Шахтера» Глейкер Мендоза, поэтому лучшего игрока чемпионата по системе «гол + пас» мы в предстоящей встрече не увидим.

История встреч



Футбольные пути «Вереса» и «Кривбасса» ранее пересекались 15 раза: 4 победы «Вереса», 7 успешных матчей «Кривбасса» и 4 ничьих. Разница голов – 16:19. Крупнейшая победа «красно-черных» – 3:0 (2025), «красно-белых» – 2:0 (2024), 3:1 (1962). В прошлый раз команды встречались в конце ноября прошлого года, когда голы Максима Задераки и Бакари Конате против мячей Владислава Шарая (дубль) обусловили ничью на «Горняке» (2:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Александр Шандор из Львова, который на своем счету имеет 62 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Марченко и Станислав Марулин, а резервным арбитром отработает Андрей Зайцев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким и Дмитрием Осауленко. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» – 4 победы, 2 ничьих, 5 поражений, тогда как с «Кривбассом» он пересекался 7 раза – 3 победы, 1 ничья, 3 поражения.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.74 для «Вереса» и 2.58 для «Кривбасса».

Ориентировочные составы



«Верес»: Кожухарь – Смеян, Вовченко, Чечер, Стамулис – Клец, Харатин – Шарай, Гонсалвеш – Годя, Фабрисио.

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Джонс, Виливальд, Юрчец – Я. Шевченко, Араухо, Задерака – Сек, Парако, Лин.