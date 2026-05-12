Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Премьер-лига
Металлист 1925
12.05.2026 18:00 – FT 2 : 2
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 19:59 | Обновлено 12 мая 2026, 20:25
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью

Команды провели результативный поединок

ФК Металлист 1925

В Житомире состоялся поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и львовские «Карпаты». В случае победы «желто-синие» могли подняться на четвертую позицию, опередив «Динамо».

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович после ничьей с «Зарей» в стартовом составе своих подопечных совершил две перестановки. Вместо Калитвинцева и Когута на поле вышли Рашица и Забергджа. Франсиско Фернандес после поражения от «Кривбасса» произвел три ротации. Вместо дисквалифицированного Холода, Сапуги и Шаха в игру вступили Стецьков, Эдсон и Рубчинский.

Соперники активно начали игру, которая некоторое время проходила на подступах к обоим воротам. Первый же опасный момент создали номинальные хозяева поля, однако Домчак спасает ворота после удара Кастильо с угла штрафной площадки. «Карпаты» ответили атакой, которую пытался завершить Карабин, но удар нападающего заблокировал Шабанов.

Вскоре Рубчинский заработал штрафной удар, но Чачуа пробил рядом с рамкой ворот. У харьковской команды был хороший шанс открыть счет после розыгрыша углового, но Домчак снова спасает ворота после удара головой Кастильо. Опасным был и штрафной удар в исполнении Калюжного, пробившего над перекладиной ворот.

И все же, к концу тайма «Металлист 1925» вышел вперед. Забергджа на правом фланге атаки сместился влево и с линии штрафного обводным ударом метко пробил впритирку с дальней штангой. Вскоре мог отличиться Итодо, но он пробил в руки вратарю.

В начале второго тайма возможность увеличить преимущество имел Рашица, который издали пробил рядом со штангой. А атака гостей правым краем завершилась передачей Рубчинского на Чачуа, и Амвросий в одно касание пробил низом в ближний угол.

Вскоре Калюжный в штрафной задел Чебера, и арбитр Шурман после видеопросмотра этого момента назначил пенальти. Чачуа первый раз в УПЛ (в 149-й игре) пробивал с «точки» и забил гол, оформив свой 3-й дубль в чемпионатах. Однако, хозяева поля быстро сравняли счет, когда Итодо в одно касание замкнул фланговую передачу Кастильо, забив свой 10-й гол в УПЛ.

После этого в обеих командах произошли серии замен и опасных моментов не возникало. В компенсированное время завершали атаки Итодо и Булеза, но они пробивали неточно. Не хватило точности и удару Мирошниченко, который головой пробивал после передачи Сыча.

В итоге имеем боевую результативную ничью. Завершилась безничейная домашняя серия «Металлиста 1925», продолжавшаяся 6 игр: 5 побед и поражение. С другой стороны, безвыигрышная серия «Металлиста 1925» длится в чемпионате четыре игры, а «Карпат» – три.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Металлист 1925» – «Карпаты» – 2:2

Голы: Забергджа (41), Итодо (65) – Чачуа (52, 60 – пен.)

Предупреждения: Павлюк (27), Забергджа (45), Итодо (49), Калюжный (59), Крупский (87) – Стецьков (49), Костенко (70)

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Забергджа (Антюх, 75), Кастильо (Мба, 87), Аревало (Чурко, 17; Когут, 87), Рашица (Ари Моура, 75), Итодо.

«Карпаты»: Домчак, Стецьков, Бабогло, Лях, Сыч, Эдсон (Булеза, 72), Чачуа, Рубчинский (Шах, 80), Костенко (Мирошниченко, 90), Чебер (Квасница, 80), Карабин (Эрики, 72).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Цирк продовжується, тепер з трансляціями матчів. Сидять два "спеца" і щось розповідають один одному на великому екрані. Футбол сам по собі на маленьких екранах. І нікому нема справи, що я хочу дивитись гру, а не 2х ..... УПЛ поверніть нормальні трансляції з коментаторами і грою, а спеців слухайте самі.
За текущий чемпионат, МетаГллист только второй раз пропустил за матч два мяча. Вы знали? а я все знаю
Кривоногі дебіли!Які єврокубки,якщо вам усім треба рихтувати,або повідрубувати ноги?
Такое чувство вы хотите всем упл чтобы Динамо стало 2)
Когут-это нечто
За текущий чемпионат, Металлист только второй раз пропустил за матч два мяча. 
Надійшов шарфик Колоса. Готуюсь одягти завтра
Яркий матч🔥
Угадал на текстовой, что львы сегодня не проиграют🦁
Два дрочили. Один на тренерській, другий у ВІП-ложі. 
😂😂😂
