Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Карпаты – 2:2. Снова без победы. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Металлист 1925
12.05.2026 18:00 – FT 2 : 2
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 22:47 | Обновлено 12 мая 2026, 22:48
Металлист 1925 – Карпаты – 2:2. Снова без победы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 мая, состоялся матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между харьковским «Металлистом 1925» и львовскими «Карпатами».

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире. Игра завершилась ничейным счетом 2:2.

«Металлист 1925» не может победить в 5 матчах подряд.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 28-й тур, 12 мая
Металлист 1925 – Карпаты – 2:2
Голы: Забергджа, 41, Итодо, 65 – Чачуа, 52, 60 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Батон Забергджа, 41 мин.

ГОЛ, 1:1! Амбросий Чачуа, 52 мин.

ГОЛ, 1:2! Амбросий Чачуа, 60 мин.

ГОЛ, 2:2! Питер Итодо, 65 мин.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925), асcист Себастьян Кастильо.
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов), асcист Валентин Рубчинский.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Батон Забергя (Металлист 1925), асcист Себастьян Кастильо.
Дмитрий Вус
