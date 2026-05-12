Во вторник, 12 мая, состоялся матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между харьковским «Металлистом 1925» и львовскими «Карпатами».

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире. Игра завершилась ничейным счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» не может победить в 5 матчах подряд.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 28-й тур, 12 мая

Металлист 1925 – Карпаты – 2:2

Голы: Забергджа, 41, Итодо, 65 – Чачуа, 52, 60 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Батон Забергджа, 41 мин.

ГОЛ, 1:1! Амбросий Чачуа, 52 мин.

ГОЛ, 1:2! Амбросий Чачуа, 60 мин.

ГОЛ, 2:2! Питер Итодо, 65 мин.