Во вторник, 12 мая, «Карпаты» в Житомире в статусе гостей сыграют матч 28-го тура УПЛ против «Металлиста 1925». Безголевая серия «Карпат» длится в чемпионате 214 минут.

Металлист 1925

В предыдущем туре «Металлист 1925» в гостях встречался с «Зарей» и, пропустив гол в компенсированное время, сыграл вничью со счетом 1:1. После игры главный тренер харьковского клуба Младен Бартулович отметил: «Терять победу на последних минутах очень досадно. Не хватило второго гола. У нас было много поводов, чтобы забить еще раз и закрыть этот матч. Но счет оставался минимальным, а соперник рассчитывал на стандарты – у них много высоких игроков. Один из таких моментов они использовали и сравняли счет».

Подопечные хорвата Младена Бартуловича находятся на 5-м месте. Безничейная домашняя серия «Металлиста 1925» длится 6 игр: 5 побед и поражение. «Металлист 1925» может одержать в общей сложности 30-ю победу в УПЛ, в том числе 20-ю домашнюю или на своем поле потерпеть 20-е поражение. Опытный Владислав Калитвинцев может забить 25-й гол в УПЛ, а лучший бомбардир команды в нынешнем чемпионате Петер Итодо – 10-й.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре в гостях уступили «Кривбассу» со счетом 0:1 и остались на 9-м месте. При этом прервалась беспроигрышная серия «зелено-белых» из 8-ми игр и без пропущенных голов, которая продолжалась на протяжении рекордных для клуба 688-ми минут. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес сказал: «Сегодня мы потеряли очки. Начали поединок хорошо, но нам не хватило агрессивности в созданных моментах. Первый опасный момент создал «Кривбасс» и сразу забил гол. После этого мы пытались изменить ход поединка и принимали слишком поспешные решения».

Безголевая серия «Карпат» длится в чемпионате 214 минут. Во вторник будет 30-й гостевой матч львовян в УПЛ, в том числе последний в текущем сезоне. Ян Костенко может провести 50-й матч в чемпионатах. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Виталий Холод. В игре с «Кривбассом» повреждения не позволили принять участие Бабукару Фаалу, Бруниньо, Жану Педросо и Пауло Витору. Кроме того, в Кривом Роге из-за травмы поле покинул Марко Сапуга.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Металлист 1925» проведут лишь второй матч в УПЛ. Предыдущая игра чемпионата состоялась во Львове 22 ноября прошлого года и тогда харьковская команда победила со счетом 2:1. В составе «зелено-белых» гол забил Бруниньо, а у «желто-синих» дубль оформил Денис Антюх.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурман (Киевская область), для которого это будет 80-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 2 игры и по разу побеждали и уступали. «Металлист 1925 года» при Шурмане проведет дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» длится 3 игры. В предыдущих двух матчах чемпионата «Карпаты» не побеждали. Прогнозируем ничью в Житомире.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Калюжный, Кастильо, Аревало, Когут, Калитвинцев, Итодо.

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Стецьков, Бабогло, Лях, Шах, Эдсон, Чачуа, Костенко, Алькайн, Карабин.

Букмекеры оценивают шансы команд: 2.03 для «Металлиста 1925» и 3.86 для «Карпат».