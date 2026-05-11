Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Металлист 1925
12.05.2026 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 21:16 |
96
0

Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане примут львовян в Житомире

11 мая 2026, 21:16 |
96
0
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

Во вторник, 12 мая, «Карпаты» в Житомире в статусе гостей сыграют матч 28-го тура УПЛ против «Металлиста 1925». Безголевая серия «Карпат» длится в чемпионате 214 минут.

Металлист 1925

В предыдущем туре «Металлист 1925» в гостях встречался с «Зарей» и, пропустив гол в компенсированное время, сыграл вничью со счетом 1:1. После игры главный тренер харьковского клуба Младен Бартулович отметил: «Терять победу на последних минутах очень досадно. Не хватило второго гола. У нас было много поводов, чтобы забить еще раз и закрыть этот матч. Но счет оставался минимальным, а соперник рассчитывал на стандарты – у них много высоких игроков. Один из таких моментов они использовали и сравняли счет».

Подопечные хорвата Младена Бартуловича находятся на 5-м месте. Безничейная домашняя серия «Металлиста 1925» длится 6 игр: 5 побед и поражение. «Металлист 1925» может одержать в общей сложности 30-ю победу в УПЛ, в том числе 20-ю домашнюю или на своем поле потерпеть 20-е поражение. Опытный Владислав Калитвинцев может забить 25-й гол в УПЛ, а лучший бомбардир команды в нынешнем чемпионате Петер Итодо – 10-й.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре в гостях уступили «Кривбассу» со счетом 0:1 и остались на 9-м месте. При этом прервалась беспроигрышная серия «зелено-белых» из 8-ми игр и без пропущенных голов, которая продолжалась на протяжении рекордных для клуба 688-ми минут. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес сказал: «Сегодня мы потеряли очки. Начали поединок хорошо, но нам не хватило агрессивности в созданных моментах. Первый опасный момент создал «Кривбасс» и сразу забил гол. После этого мы пытались изменить ход поединка и принимали слишком поспешные решения».

Безголевая серия «Карпат» длится в чемпионате 214 минут. Во вторник будет 30-й гостевой матч львовян в УПЛ, в том числе последний в текущем сезоне. Ян Костенко может провести 50-й матч в чемпионатах. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Виталий Холод. В игре с «Кривбассом» повреждения не позволили принять участие Бабукару Фаалу, Бруниньо, Жану Педросо и Пауло Витору. Кроме того, в Кривом Роге из-за травмы поле покинул Марко Сапуга.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Металлист 1925» проведут лишь второй матч в УПЛ. Предыдущая игра чемпионата состоялась во Львове 22 ноября прошлого года и тогда харьковская команда победила со счетом 2:1. В составе «зелено-белых» гол забил Бруниньо, а у «желто-синих» дубль оформил Денис Антюх.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурман (Киевская область), для которого это будет 80-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 2 игры и по разу побеждали и уступали. «Металлист 1925 года» при Шурмане проведет дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» длится 3 игры. В предыдущих двух матчах чемпионата «Карпаты» не побеждали. Прогнозируем ничью в Житомире.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Калюжный, Кастильо, Аревало, Когут, Калитвинцев, Итодо.

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Стецьков, Бабогло, Лях, Шах, Эдсон, Чачуа, Костенко, Алькайн, Карабин.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.03 для «Металлиста 1925» и 3.86 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
12 мая 2026 -
18:00
Карпаты Львов
Ничья 3.35 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
21-летний воспитанник Динамо интересен лидерам УПЛ
Сергей ПАЛКИН: «Впереди у нас большие победы»
Не успел вернуться. Клуб УПЛ сообщил о повторной травме легионера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Металлист 1925 прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 11 мая 2026, 12:30 40
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Большой успех сборной Украины

ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»
Футбол | 11 мая 2026, 20:19 0
ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»
ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»

Войцех Щенсны смотрел футбол перед началом матча с «Реалом»

Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11.05.2026, 08:09
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11.05.2026, 08:52
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Футбол | 11.05.2026, 07:08
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 103
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем