Во вторник, 12 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист 1925» и «Карпаты». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:00.

Харьковская команда занимает пятое место турнирной таблицы, на два очка отставая от четвертой позиции. Предыдущие три встречи чемпионата «Металлист 1925» завершил без побед – 1 поражение и 2 ничьи. Львовяне идут на девятом месте. В прошлом туре завершилась восьмиматчевая беспроигрышная серия «Карпат»: «зелено-белые» в Кривом Роге уступили «Кривбассу». В первом круге текущего первенства «желто-синие» обыграли львовян со счетом 2:1. В составе «Карпат» гол забил Бруниньо, а у «Металлиста 1925» дубль оформил Денис Антюх.

