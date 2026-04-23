23 апреля 2026, 11:37 | Обновлено 23 апреля 2026, 12:51
Ребров покинул сборную, сенсация Чернигова, Сити – лидер, отставка в Челси

Главные новости за 22 апреля на Sport.ua

УАФ. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров покинул сборную Украины по футболу
Украинская ассоциация футбола обнародовала решение

2A. Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
В финале 20 мая во Львове сыграют Динамо Киев и Чернигов

2B. Большая сенсация. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона

3A. Невероятный Холанд. Манчестер Сити обыграл Бернли и вышел в лидеры АПЛ
В борьбе за титул горожане догнали канониров по набранным очкам

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил тренера после пяти поражений в Премьер-лиге
Лиам Россеньор покинул свою должность после неудачи в игре с Брайтоном

4. Драматичная серия пенальти. Определена финальная пара Кубка Италии
Лацио по пенальти прошел Аталанту и сыграет с Интером за трофей

5A. Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии
Мюнхенцы одержали победу 2:0 благодаря голам Гарри Кейна и Луиса Диаса

5B. Орлята – в финале. Определены участники решающего матча Кубка Франции
В полуфинале Ницца обыграла Страсбург со счетом 2:0 и сыграет с Лансом

6A. Класико: Порту vs Спортинг. Стал известен первый финалист Кубка Португалии
Львы прошли дальше благодаря победе в первой игре

6B. Хет-трик Комана. Аль-Наср с Роналду с разгромом вышел в финал ЛЧ Азии 2
В матче 1/2 финала саудовская команда разгромила Аль-Ахли Доха со счетом 5:1

7. Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде. Известны соперницы
Снигур, Стародубцева, Калинина успешно прошли квалификацию

8. Соперников не заметили. О'Салливан и Селби удачно стартовали на ЧМ-2026
14 сеяных игроков из 16 успешно преодолели первый раунд в Шеффилде

9. Удар по лидерам. Как новые правила Формулы-1 изменят расстановку сил?
Изменения в регламенте могут нивелировать часть преимуществ Мерседеса

10. Тотальное доминирование. Феноменальная Бавария и ее главные герои
Мюнхенский клуб эффектно оформил чемпионство

