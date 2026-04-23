Кубок Франции
Страсбург
22.04.2026 22:00 – FT 0 : 2
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
Орлята – в финале. Определены участники решающего матча Кубка Франции

В полуфинале Ницца обыграла Страсбург со счетом 2:0 и сыграет с Лансом

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Ницца вышел в финал Кубка Франции 2025/26.

Орлята обыграли Страсбург со счетом 2:0 в полуфинальном матче.

На 51-й минуте Элье Ваи открыл счет после передачи Джонатана Клосса (1:0).

В концовке встречи Ницца закрепила преимущество. Ваи оформил дубль, реализовав пенальти на 82-й минуте (2:0).

Ницца стала вторым финалистом Кубка Франции. Днем ранее в решающий матч пробился Ланс, который разгромил Тулузу (4:1).

Финал между командами Ланс и Ницца запланирован на 23 мая на Стад де Франс в Париже.

Кубок Франции. Полуфинал, 22 апреля 2026

Страсбург – Ницца – 0:2

Голы: Элье Ваи, 51, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Элье Ваи (Ницца).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ницца), асcист Жонатан Клаус.
Николай Степанов
