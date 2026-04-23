Страсбург – Ницца – 0:2. Он сделал дубль в полуфинале Кубка. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Франции
Клуб Ницца вышел в финал Кубка Франции 2025/26, обыграв Страсбург со счетом 2:0.
Полуфинальный матч прошел на Стад де ла Мено в Страсбурге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лидер атак гостей оформил дубль, который принес Ницце путевку в решающий матч.
Финал между командами Ланс и Ницца состоится 23 мая на Стад де Франс в Париже.
Кубок Франции. Полуфинал, 22 апреля 2026
Страсбург – Ницца – 0:2
Голы: Элье Ваи, 51, 82 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
