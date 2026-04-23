  4. Страсбург – Ницца – 0:2. Он сделал дубль в полуфинале Кубка. Видео голов
23 апреля 2026, 12:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 13:05
Страсбург – Ницца – 0:2. Он сделал дубль в полуфинале Кубка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Франции

Клуб Ницца вышел в финал Кубка Франции 2025/26, обыграв Страсбург со счетом 2:0.

Полуфинальный матч прошел на Стад де ла Мено в Страсбурге.

Лидер атак гостей оформил дубль, который принес Ницце путевку в решающий матч.

Финал между командами Ланс и Ницца состоится 23 мая на Стад де Франс в Париже.

Кубок Франции. Полуфинал, 22 апреля 2026

Страсбург – Ницца – 0:2

Голы: Элье Ваи, 51, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Элье Ваи (Ницца).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ницца), асcист Жонатан Клаус.
