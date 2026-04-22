Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Кубок Украины
22 апреля 2026, 22:23 | Обновлено 22 апреля 2026, 22:29
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?

В финале 20 мая во Львове сыграют Динамо Киев и Чернигов

ФК Динамо

Завершилась полуфинальная стадия Кубка Украины 2025/26 по футболу.

Противостояния состояли из одного матча, и по их итогам определена финальная пара турнира.

21 апреля киевское Динамо в Тернополе разгромило черновицкую Буковину (3:0) благодаря голам Матвея Пономаренко (дубль) и Назара Волошина.

22 апреля харьковский Металлист 1925 в Житомире в серии пенальти уступил команде Чернигов из Первой лиги (0:0, пен. 5:6).

Таким образом, в финале за Кубок Украины сыграют Динамо Киев и Чернигов.

Финальный матч за трофей запланирован на 20 мая во Львове на Арене Львов.

Победитель Кубка Украины получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

🏆 Кубок Украины по футболу

🔹 1/2 финала, 21–22 апреля 2026

21.04. 18:00. Буковина Черновцы – Динамо Киев – 0:3

Голы: Пономаренко, 24, 82, Волошин, 43

22.04. 18:00. Металлист 1925 Харьков – Чернигов – 0:0 (пен. 5:6)

Серия пенальти: Калюжный (1:0), Шаповал (1:1), Антюх (2:1), Шалфеев (2:2), Баптистелла (3:2), Тепляков (3:3), Аревало (сейв вратаря), Порохня (выше ворот), Ари Моура (4:3), Романченко (4:4), Павлюк (5:4), Безгубченко (5:5), Мба (сейв вратаря), Зенченко (5:6)

🔹 Финал. 20 мая 2026. Львов

Динамо Киев – Чернигов

А да Чернигов, ай да молодцы! Наказали в меньшинстве фаворита!!! 
Первые в истории Кубка Украины финал представит команда первой лиги!!! Всё благодаря металлисту циферка которая не смогла в большинстве обыграть аутсайдера первой лиги. Харьков, ты знаменитый теперь! История Кубка Украины будет помнить сегодняшний день. Браво Чернигов!!! 
Ой цирк!) Харькову такое долго ещё в кошмарах будет сниться.. 
Номерні це сама убога,безпонтова,рахітна команда в історії футболу України.😁😁
Тепер ДК собі гарантувало єврокубкові матчі і може спокійно догравати сезон
Ну ,Чернігів так сьогодні бився, викладався, що при всіх хіхі-хаха в сторону Металіста, треба привітати гравців з ФК Чернігів, які сьгодні ригали на полі весь матч в менщості. Просто красавці!
Очікується неймовірно інтригуючий фінал 😁
Міг бути прям дуже гарний дебютний сезон для Бартуловича, але цей матч суттєво змазав картину. Тепер треба намагатись догнати Полісся, бо 4 місце нічого не дає.
Зрозуміло. Кубок їде в Чернігів
Як же повезло Динамо! Завдяки Чернігову вони врятували сезон. А так би програли Металісту в фіналі і залишились би без Еврокубків на місті з 4 по 6 в чемпіонаті України. І була б для Динамо повна ганьба! Ох ви і везунчики. Але якщо здійсниться чудо (у що я не вірю), і цей Чернігов ще й Динамо здолає у фіналі Кубку, то Динамо буде така ганьба, якої воно ніколи не знало за всю історію клубу. А Чернігов буде автором самої найбільшої  суперсенсації за всю історію футболу в Україні. Чого я Чернігову  всією душою бажаю!
