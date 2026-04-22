Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?

Завершилась полуфинальная стадия Кубка Украины 2025/26 по футболу.

Противостояния состояли из одного матча, и по их итогам определена финальная пара турнира.

21 апреля киевское Динамо в Тернополе разгромило черновицкую Буковину (3:0) благодаря голам Матвея Пономаренко (дубль) и Назара Волошина.

22 апреля харьковский Металлист 1925 в Житомире в серии пенальти уступил команде Чернигов из Первой лиги (0:0, пен. 5:6).

Таким образом, в финале за Кубок Украины сыграют Динамо Киев и Чернигов.

Финальный матч за трофей запланирован на 20 мая во Львове на Арене Львов.

Победитель Кубка Украины получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

🏆 Кубок Украины по футболу

🔹 1/2 финала, 21–22 апреля 2026

21.04. 18:00. Буковина Черновцы – Динамо Киев – 0:3

Голы: Пономаренко, 24, 82, Волошин, 43

22.04. 18:00. Металлист 1925 Харьков – Чернигов – 0:0 (пен. 5:6)

Серия пенальти: Калюжный (1:0), Шаповал (1:1), Антюх (2:1), Шалфеев (2:2), Баптистелла (3:2), Тепляков (3:3), Аревало (сейв вратаря), Порохня (выше ворот), Ари Моура (4:3), Романченко (4:4), Павлюк (5:4), Безгубченко (5:5), Мба (сейв вратаря), Зенченко (5:6)

🔹 Финал. 20 мая 2026. Львов

Динамо Киев – Чернигов

