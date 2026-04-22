  ФОТО. Дубль Пономаренко. Как Динамо забило 3 мяча Буковине в полуфинале
22 апреля 2026, 14:23 | Обновлено 22 апреля 2026, 14:45
ФОТО. Дубль Пономаренко. Как Динамо забило 3 мяча Буковине в полуфинале

Киевская команда получила право сыграть в финальном матче Кубка Украины

Киевское Динамо вышло в финал Кубка Украины, обыграв Буковину со счетом 3:0 в полуфинальном матче, который состоялся в Тернополе.

Черновицкая команда начала встречу активно и создала несколько опасных моментов, однако реализовать их не смогла. А киевляне эффективно использовали свои шансы.

Счет был открыт на 24-й минуте. После быстрой контратаки Волошин прострелил с правого фланга, а Пономаренко в касание отправил мяч в пустые ворота (1:0).

Перед перерывом Динамо удвоило преимущество. Буяльский перехватил мяч в центре поля и отдал передачу на ход Волошину, который ворвался в штрафную и точным ударом в дальний угол сделал счет 2:0.

Во втором тайме Буковина пыталась переломить ход игры, но динамовцы не позволили создать реальные голевые моменты. Окончательная точка была поставлена на 82-й минуте. Назар Волошин прорвался флангом и выполнил передачу в штрафную площадь, где Пономаренко в падении оформил дубль (3:0).

Динамо вышло в финал Кубка Украины, где 20 мая во Львове сыграет с победителем пары Металлист 1925 – Чернигов.

Кубок Украины, 1/2 финала

21 апреля 2026. Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Буковина Черновцы – Динамо Киев – 0:3 (0:2)

Голы: Пономаренко, 24, 82, Волошин, 43

Буковина: 94. Пеньков, 3. Безуглый, 4. Сакив, 7. Кожушко (13. Войтиховский, 79), 8. Дахновский, 12. Подлепенец (14. Шинкаренко, 89), 24. Бусько (74. Морговский, 27), 25. Груша, 37. Прокопчук, 44. Витенчук (88. Горенко, 83), 95. Стасюк (к, 15. Гакман, 89).

Динамо: 35. Нещерет – 20. Караваев, 40. Биловар (34. Захарченко, 60), 32. Михавко, 2. Вивчаренко (44. Дубинчак, 79) – 6. Бражко, 10. Шапаренко (5. Яцык, 60), 9. Волошин, 29. Буяльский (к, 8. Пихаленок, 75), 70. Редушко (9. Ярмоленко, 75) – 11. Пономаренко.

Предупреждения: Шищенко, 25 (тренер), Войтиховский, 87 – Редушко, 10, Бражко, 29, Шапаренко, 54, Дубинчак, 87

Комментарии 0
