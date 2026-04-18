Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Динамо переиграло Зарю и немного приблизилось к лидерам УПЛ
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 14:43 | Обновлено 18 апреля 2026, 15:04
Матч 24-го тура УПЛ завершился со счетом 3:1 в пользу киевской команды

ФК Динамо

Киевское Динамо одержало волевую победу над луганской Зарей со счетом 3:1 в матче 24-го тура УПЛ.

Гости открыли счет на старте встречи, Будковский реализовал пенальти после фола в штрафной площадке. Однако еще до середины первого тайма киевляне отыгрались. После быстрой комбинации Шапаренко вывел Пономаренко на ворота, и тот переиграл голкипера.

Во втором тайме Динамо дожало соперника. Сначала Бражко вывел команду вперед, точно пробив с пенальти после игры рукой в штрафной, а затем Редушко завершил стремительную атаку ударом в касание после прострела Волошина.

Команда из Киева довела матч до победы (44 очка), прервала серию неудачных результатов и приблизилась к лидерам – ЛНЗ, Шахтеру (по 51) и Полесью (46).

УПЛ. 24-й тур, 17 апреля 2026

Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо Киев – Заря Луганск – 3:1 (1:1)

Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (пен), Редушко, 67 – Будковский, 9 (пен)

Динамо: 35. Нещерет – 13. Коробов, 34. Захарченко, 32. Михавко, 44. Дубинчак (2. Вивчаренко, 74) – 6. Бражко, 29. Буяльский (к), 10. Шапаренко (8. Пихаленок, 70), 9. Волошин (7. Ярмоленко, 74), 70. Редушко (22. Кабаев, 70) – 11. Пономаренко (39. Герреро, 86).

Заря: 12. Турбаевский – 44. Пердута, 55. Джордан, 4. Эскинья (5. Янич, 89), 10. Рейс – 77. Кушниренко, 6. Попара (27. Елавич, 77), 7. Андушич, 11. Горбач (8. Дрышлюк, 64), 9. Слесарь (88. Бах, 89) – 28. Будковский (к).

Предупреждения: Дубинчак, 54, Буяльский, 76 – Джордан, 19, Кушниренко, 36

Видео матча

Фотогалерея

По теме:
Николай Степанов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем