  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил тренера после пяти поражений в Премьер-лиге
22 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 22 апреля 2026, 19:38
2401
8

ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил тренера после пяти поражений в Премьер-лиге

Лиам Россеньор покинул свою должность после неудачи в противостоянии с «Брайтоном»

22 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 22 апреля 2026, 19:38
2401
8 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил тренера после пяти поражений в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Английский «Челси» решил уволить главного тренера Лиама Россеньора после пяти поражений подряд в чемпионате. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба:

«Сегодня «Челси» расстался с главным тренером. От имени всего клуба мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы здесь.

После своего назначения в середине сезона тренер всегда демонстрировал высочайшую честность и профессионализм.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму успехов в будущем.

Калум Макфарлейн будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона при поддержке нынешнего штаба, стремясь к квалификации в еврокубки и продвижению в Кубке Англии.

Пока клуб работает над обеспечением стабильности на посту главного тренера, мы проведем самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу».

Лондонский клуб потерпел пять поражений подряд в чемпионате Англии, а в последнем матче был разгромлен «Брайтоном» со счетом 0:3. Лиам работал во главе «Челси» с января 2026 года.

Под руководством 41-летнего английского специалиста клуб провел 23 матча, в которых одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и потерпел десять поражений.

Основной игрок сборной Бразилии вряд ли сыграет на ЧМ-2026
Челси стал первым из «Большой шестерки» из 5 подряд «сухими» поражениями
Источник: УАФ может назначить сенсационного тренера в сборную
Комментарии 8
чергова авантюра з тренером скінчилася нічим. Ну, може тепер Брентфорд до єврокубків потрапить - хоч якась користь)
Он должен возглавить сборную Украины.
Боси Челсі повелися на фамілію "роСеньйор" коли підписували. Адже в перекладі з англ "Senior" означає "найвищий за рангом".
Тепер зрозуміло чому Ребров пішов зі Збірної 😌 залишилося дочекатися новини - офіційно, Сєрьожа новий тренер Мудрика😌
Насправді Россеньор не такий поганий тренер як Тудор наприклад. Він ще молодий і не обкатаний. Просто він взяв надто високу планку і не впорався. Думаю йому необхідно тренувати клуб АПЛ який бореться за виживання або який не ставить високих задач. Або клуб із Чемпіоншипу.
падинамовски
Брат Тотенхэма)))
