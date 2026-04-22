ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил тренера после пяти поражений в Премьер-лиге

Английский «Челси» решил уволить главного тренера Лиама Россеньора после пяти поражений подряд в чемпионате. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба:

«Сегодня «Челси» расстался с главным тренером. От имени всего клуба мы хотели бы выразить нашу благодарность Лиаму и его команде за все их усилия за время работы здесь.

После своего назначения в середине сезона тренер всегда демонстрировал высочайшую честность и профессионализм.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму успехов в будущем.

Калум Макфарлейн будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона при поддержке нынешнего штаба, стремясь к квалификации в еврокубки и продвижению в Кубке Англии.

Пока клуб работает над обеспечением стабильности на посту главного тренера, мы проведем самоанализ, чтобы сделать правильный выбор на долгосрочную перспективу».

Лондонский клуб потерпел пять поражений подряд в чемпионате Англии, а в последнем матче был разгромлен «Брайтоном» со счетом 0:3. Лиам работал во главе «Челси» с января 2026 года.

Под руководством 41-летнего английского специалиста клуб провел 23 матча, в которых одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и потерпел десять поражений.