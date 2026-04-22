Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26

Мюнхенская Бавария стала первым финалистом Кубка Германии сезона 2025/26.

22 апреля подопечные Венсана Компани на Бай-Арене в Леверкузене переиграли местный Байер со счетом 2:0.

Первый гол на 22-й минуте оформил Гарри Кейн. Кейн является лучшим бомбардиром турнира с семью забитыми мячами.

Жирную точку в игре поставил Луис Диас на 90+3-й.

Бавария впервые с сезона 2019/20 сыграет в финале национального Кубка – тогда мюнхенцы в решающем поединке переиграли Байер со счетом 4:2.

В матче за трофей Кубка Германии 2025/26 Бавария встретится или со Штутгартом (действующим чемпионом), или с Фрайбургом.

Кубок Германии 2025/26. 1/2 финала, 22 апреля

Байер – Бавария – 0:2

Голы: Кейн, 22, Диас, 90+3

