22 апреля 2026, 23:42 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:40
317
3

Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26

Мюнхенцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Гарри Кейна и Луиса Диаса

22 апреля 2026, 23:42 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:40
317
3 Comments
Байер и Бавария определили первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26
Мюнхенская Бавария стала первым финалистом Кубка Германии сезона 2025/26.

22 апреля подопечные Венсана Компани на Бай-Арене в Леверкузене переиграли местный Байер со счетом 2:0.

Первый гол на 22-й минуте оформил Гарри Кейн. Кейн является лучшим бомбардиром турнира с семью забитыми мячами.

Жирную точку в игре поставил Луис Диас на 90+3-й.

Бавария впервые с сезона 2019/20 сыграет в финале национального Кубка – тогда мюнхенцы в решающем поединке переиграли Байер со счетом 4:2.

В матче за трофей Кубка Германии 2025/26 Бавария встретится или со Штутгартом (действующим чемпионом), или с Фрайбургом.

Кубок Германии 2025/26. 1/2 финала, 22 апреля

Байер – Бавария – 0:2

Голы: Кейн, 22, Диас, 90+3

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Леон Горетцка.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Джамал Мусиала.
Штутгарт краще, вони щедрі на голи в свої ворота з Б.
Кубок теж Баварія забере
О! Діас забив
