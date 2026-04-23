Вечером 22 апреля состоялся полуфинальный матч Кубка Германии 2025/26.

Мюнхенская Бавария в Леверкузене обыграла Байер со счетом 2:0 и вышла в финал.

Голы у победителей забили Гарри Кейн (22 мин) и Луис Диас (90+3 ми)

В финале Бавария встретится с победителем матча Штутгарт – Фрайбург.

Кубок Германии. 1/2 финала, 22 апреля

Байер – Бавария – 0:2

Голы: Гарри Кейн, 22, Луис Диас, 90+3

Видео голов и обзор матча