Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925

В Житомире состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Чернигов». Фаворит этой дуэли был очевиден: харьковчане идут в топ-5 УПЛ, а черниговская команда пытается сохранить место в Первой лиге. Но кубковые турниры способны преподносить сюрпризы, поэтому противостояние не было лишено интриги.

Матч пришлось начинать с двухчасовым опозданием из-за воздушной тревоги. А вскоре после стартового свистка и так сверхсложная задача номинальных гостей стала практически невыполнимой. Так, по крайней мере, казалось на тот момент. Шушко грубо сыграл против Шабанова: арбитр показал нарушителю желтую карточку, но пересмотрел видеоповтор и оставил «Чернигов» в меньшинстве уже на пятой минуте.

Получившие численный перевес харьковчане спокойно взяли мяч под контроль и начали подбираться к штрафной соперников. Игра редко покидала половину поля «Чернигова», а подопечные Валерия Черного самоотверженно пытались разрушать атаки «Металлиста 1925». Еще одной проблемой для номинальных гостей стала травма Столярчука, которого тренерский штаб вынужден был заменить на исходе первой двадцатиминутки.

В середине первой половины встречи Аревало точным ударом замкнул навес Калитвинцева, у которого после совещания с видеоассистентами арбитр зафиксировал оффсайд. Вскоре Татаренко выручил свою команду после удара Забергджи с близкого расстояния. Голкипер и капитан «Чернигова» также среагировал на удар низом от Итодо.

До перерыва «желто-синие» так и не смогли реализовать свое тотальное преимущество, а ничейный итог первого тайма, скажем откровенно, стал неожиданностью.



ФК Металлист 1925

Во второй половине игры харьковчане продолжили осаждать штрафную соперников. Гости все так же оборонялись, причем их защитные действия не можно назвать безупречными. Но уверенность на последнем рубеже Татаренко и самоотверженная игра позволяли «Чернигову» сохранять нули на табло.

Давление в исполнении «желто-синих» было постоянным, моменты у ворот «Чернигова» возникали регулярно. Играл за гостей и каркас ворот после ударов Ари Моуры и Когута. Тот же Ари Моура мог вырвать победу для своей команды эффектным ударом через себя, но Татаренко снова продемонстрировал свою реакцию. А в компенсированное время Когут ударом головой в упор не пробил голкипера.

Черниговчане в итоге преподнесли суперсенсацию, в меньшинстве дотянув до серии пенальти. Для «Чернигова» в нынешнем кубковом турнире эта послематчевая серия стала уже четвертой. Но на этом сказка для команды Чорного не закончилась. Драма продолжилась в серии пенальти, которая вывела черниговчан в финал Кубка Украины. Фантастическая развязка полуфинального противостояния!

Кубок Украины. Полуфинал.

«Металлист 1925» – «Чернигов» – 0:0 (5:6 – пен.)

Удаление: Шушко, 5 (грубый фол)

Предупреждение: Мироненко, 66

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк (Баптистелла, 80) – Аревало, Калюжный, Калитвинцев (И. Когут, 70) – Забергджа (Антюх, 55), Петер (Мба, 70), Рашица (Ари, 55).

«Чернигов»: Татаренко – Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян (Шаповал, 79) – Бибик (Мироненко, 61), Шушко – Столярчук (Шалфеев, 20), Сердюк (Безгубченко, 46), Порохня – Безбородько (Тепляков, 61).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 31 (13) : 0 (0)

Угловые – 15:0

Оффсайды – 2:1

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНИГОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C