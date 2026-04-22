  4. Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026 19:30 – FT 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Чернигов
Кубок Украины
22 апреля 2026, 22:26 | Обновлено 22 апреля 2026, 22:38
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925

Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона

22 апреля 2026, 22:26 | Обновлено 22 апреля 2026, 22:38
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
В Житомире состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Чернигов». Фаворит этой дуэли был очевиден: харьковчане идут в топ-5 УПЛ, а черниговская команда пытается сохранить место в Первой лиге. Но кубковые турниры способны преподносить сюрпризы, поэтому противостояние не было лишено интриги.

Матч пришлось начинать с двухчасовым опозданием из-за воздушной тревоги. А вскоре после стартового свистка и так сверхсложная задача номинальных гостей стала практически невыполнимой. Так, по крайней мере, казалось на тот момент. Шушко грубо сыграл против Шабанова: арбитр показал нарушителю желтую карточку, но пересмотрел видеоповтор и оставил «Чернигов» в меньшинстве уже на пятой минуте.

Получившие численный перевес харьковчане спокойно взяли мяч под контроль и начали подбираться к штрафной соперников. Игра редко покидала половину поля «Чернигова», а подопечные Валерия Черного самоотверженно пытались разрушать атаки «Металлиста 1925». Еще одной проблемой для номинальных гостей стала травма Столярчука, которого тренерский штаб вынужден был заменить на исходе первой двадцатиминутки.

В середине первой половины встречи Аревало точным ударом замкнул навес Калитвинцева, у которого после совещания с видеоассистентами арбитр зафиксировал оффсайд. Вскоре Татаренко выручил свою команду после удара Забергджи с близкого расстояния. Голкипер и капитан «Чернигова» также среагировал на удар низом от Итодо.

До перерыва «желто-синие» так и не смогли реализовать свое тотальное преимущество, а ничейный итог первого тайма, скажем откровенно, стал неожиданностью.


Во второй половине игры харьковчане продолжили осаждать штрафную соперников. Гости все так же оборонялись, причем их защитные действия не можно назвать безупречными. Но уверенность на последнем рубеже Татаренко и самоотверженная игра позволяли «Чернигову» сохранять нули на табло.

Давление в исполнении «желто-синих» было постоянным, моменты у ворот «Чернигова» возникали регулярно. Играл за гостей и каркас ворот после ударов Ари Моуры и Когута. Тот же Ари Моура мог вырвать победу для своей команды эффектным ударом через себя, но Татаренко снова продемонстрировал свою реакцию. А в компенсированное время Когут ударом головой в упор не пробил голкипера.

Черниговчане в итоге преподнесли суперсенсацию, в меньшинстве дотянув до серии пенальти. Для «Чернигова» в нынешнем кубковом турнире эта послематчевая серия стала уже четвертой. Но на этом сказка для команды Чорного не закончилась. Драма продолжилась в серии пенальти, которая вывела черниговчан в финал Кубка Украины. Фантастическая развязка полуфинального противостояния!

Кубок Украины. Полуфинал.

«Металлист 1925» – «Чернигов» – 0:0 (5:6 – пен.)

Удаление: Шушко, 5 (грубый фол)

Предупреждение: Мироненко, 66

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк (Баптистелла, 80) – Аревало, Калюжный, Калитвинцев (И. Когут, 70) – Забергджа (Антюх, 55), Петер (Мба, 70), Рашица (Ари, 55).

«Чернигов»: Татаренко – Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян (Шаповал, 79) – Бибик (Мироненко, 61), Шушко – Столярчук (Шалфеев, 20), Сердюк (Безгубченко, 46), Порохня – Безбородько (Тепляков, 61).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 31 (13) : 0 (0)
Угловые – 15:0
Оффсайды – 2:1

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЧЕРНИГОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

В Чернигове обратились к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Динамо вышло с заявлением после сенсации в полуфинале Кубка Украины
Игра в одни ворота. Статистика полуфинала Кубка Металлист 1925 – Чернигов
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22 апреля 2026, 11:06 120
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва

Тренер покинет команду

Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Футбол | 22 апреля 2026, 19:39 7
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность

Но не будет заниматься сборными

Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 13:41
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Теннис | 22.04.2026, 16:19
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Клуб з низу турнірної таблиці Першої Ліги,б'є клуб УПЛ з верхньої частини,граючи у меншості весь матч!
Диво дивне!Молодці!!!
Где эти Ареры, Квантумы, Сичкаренки, хФедьки АК228, Дырявые Полковники, Писькотрясы??? Вашу помойку криптовую обоссали 
С победой Чернигов! С позором Харьков! ЭТО не забудут никогда!!!
Лошары харьковские!!!
Я же говорил ещё вчера этим додикам харьковским, которые собрались кубок у Динамо забрать, что вы рахиты ещё даже не в финале. Ну и никогда там не будете. Харькову кубок никогда в своей жизни не видать
Вітаю Чернігів. Чесно по заслугам за вилучення яке могли і не давати по духу гри.
файно обісрались...
А тепер усі разом, душевно:
"Пєрвая сталіцаааа..."
Що тут сказати, бути в більшості і просрати може тільки МКГ
Я не знаю хто лев матчу, але ЛОХ дня - Січкаренко! Чувак, не ображайся, ти йшов до цього успіху
Ні, ну повеселили жорстко😂😂
Я вже давно так не сміявся.
Особливо додають жару вчорашні коментарі апепоквантумів😂
Вот так всегда, какая-то заурядная команда случайно обыграет Динамо и уже мнит себя супер-пупер, 
Браво Чернигов, опустили металл по полной!!!!
Браво Чернигов!!! Красавцы! Харьков позор!! 
Дивився ПСЖ. Включив на 85 хвилині і дуже здивувався, що ще 0-0, потім глянув, що ще червона була з 4 хвилини матчу! Це піпець, з командою з 12 місця першої ліги, в більшості цілий матч, і вилетіти, немає слів на фейкових! Чернігів з перемогою, просто молодці!!!
номерні, які ж ви тупорилі рахіти. Де вони взяли той легіонерський шлак? Хто всі ці люди?
Де Металіст деее
хахахахахахахаххахахахахахахаххахахаха
хахахахахаххахахахахахахахахахахахахах
ахаххахахахахахахахахахахаххахахахахах
аххахахаххахахахаххахахахаххахахахахах
аххахахаххахахахахахаххахахахаххахахах
ахаххахахаххахахаххахаххахаххахахаххах
ахахаххахаххахахахахаххахахахахахаххах
ахахаххахахахахахахахахахахахаха
Грати весь матч в більшості і довести його до серії пенальті, проти середняка пердиву?
Ну тут Чернігів більше заслуговує грати в фіналі, ніж харківський автобус.
П.с. а апепа був і справді правий, кубок і справді їде в "першу столицю"😂.
Боже, більш ганебного поєднання поганої гри і гнилих вболівальників я в житті не бачив
Ярмоленко сьогодні вітає Чернігів!
