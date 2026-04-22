Кубок Украины. Полуфинал.

«Металлист 1925» – «Чернигов» – 0:0

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало, Калюжный, Калитвинцев – Забергджа, Петер, Рашица.

Запасные: Проценко, Мартынюк, Дубко, Ари, Кастильо, Чурко, Гаджиев, Антюх, И. Когут, Литвиненко, Баптистелла, Мба.

«Чернигов»: Татаренко – Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян – Бибик, Шушко – Столярчук, Сердюк, Порохня – Безбородько.

Запасные: Рощинский, Герасименко, Фатеев, Шаповал, Безгубченко, Койдан, Кулик, Мироненко, Тепляков, Чабан, Шалфеев.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Во среду, 22-го марта, состоится поединок полуфинала Кубка Украины, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и «Динамо». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Определяем соперника для киевского «Динамо» в будущем финале Кубка Украины. И тут также возможна сенсация, так как одна из команд представляет Первую лигу. Но если «Буковина» на момент своего полуфинала уже имела статус досрочного чемпиона, то «Чернигову» сейчас дай Бог не вылететь и во все в более низкий дивизион.

