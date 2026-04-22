  4. Металлист 1925 – Чернигов – 0:0 (пен – 5:6). Сенсация в Кубке! Видеообзор
Кубок Украины
Металлист 1925
22.04.2026 19:30 – FT 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Чернигов
Кубок Украины
22 апреля 2026, 22:47 | Обновлено 22 апреля 2026, 23:03
3

Металлист 1925 – Чернигов – 0:0 (пен – 5:6). Сенсация в Кубке! Видеообзор

Представитель Первой лиги пробился в финал, где встретится с киевским «Динамо»

22 апреля 2026, 22:47 | Обновлено 22 апреля 2026, 23:03
7374
Металлист 1925 – Чернигов – 0:0 (пен – 5:6). Сенсация в Кубке! Видеообзор
Instagram. Максим Татаренко

Представитель Первой лиги – «Чернигов» – сенсационно одолел харьковский «Металлист 1925» в полуфинальном матче Кубка Украины, который состоялся в среду, 22 апреля.

Местом проведения поединка стал Центральный городской стадион в Житомире. Старт игры, который планировался на 18:00, пришлось отложить из-за воздушной тревоги на 20:10

Уже на пятой минуте черниговская команда осталась в меньшинстве из-за удаления центрального защитника Павла Шушко. На 27-й Аревало вывел «Металлист 1925» вперед, но гол отменили из-за офсайда.

Харьковский клуб нанес 36 ударов по воротах соперника, но так и не сумел пробить голкипера Максима Татаренко, который совершал невероятные сейвы.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Чернигова», которые одолели соперника и пробились в финал, где сыграют против киевского «Динамо».

«Чернигов» начинал свой путь с 1/32 финала – клуб Первой лиги выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Феникс-Мариуполь» (0:0, 5:4 по пенальти).

Кубок Украины, 1/2 финала. 22 апреля

Металлист 1925 – Чернигов – 0:0 (пен – 5:6)

Видеообзор матч: (ожидается)

Видеозапись матча:

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Oleksiy Zenchenko (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Джилиндо Безгубченко (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Евгений Павлюк (Металлист 1925).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анатолий Романченко (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ари Моура (Металлист 1925).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Nikita Teplyakov (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Шалфеев (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кауан Баптистелла (Металлист 1925).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Антюх (Металлист 1925).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Шаповал (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Калюжный (Металлист 1925).
4’
Pavlo Shushko (Чернигов) получает красную карточку.
ТАТАРЕНКО: «Ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали пенальти»
Семь слов от Шабанова. Игроки Металлиста 1925 отказались от общения со СМИ
Два гола за весь турнир. Как Чернигов до финала Кубка Украины добрался
Кубок Украины по футболу Чернигов Металлист 1925 видео голов и обзор
Чернігів молодці, Бетоном стояли біля воріт
Буко показували футбол, атакуючий, тому і не фартануло 
Жесть)))) Можна вітати Динамо з Кубком!!!!
Опять виноват харьковский электрик?
