Представитель Первой лиги – «Чернигов» – сенсационно одолел харьковский «Металлист 1925» в полуфинальном матче Кубка Украины, который состоялся в среду, 22 апреля.

Местом проведения поединка стал Центральный городской стадион в Житомире. Старт игры, который планировался на 18:00, пришлось отложить из-за воздушной тревоги на 20:10

Уже на пятой минуте черниговская команда осталась в меньшинстве из-за удаления центрального защитника Павла Шушко. На 27-й Аревало вывел «Металлист 1925» вперед, но гол отменили из-за офсайда.

Харьковский клуб нанес 36 ударов по воротах соперника, но так и не сумел пробить голкипера Максима Татаренко, который совершал невероятные сейвы.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Чернигова», которые одолели соперника и пробились в финал, где сыграют против киевского «Динамо».

«Чернигов» начинал свой путь с 1/32 финала – клуб Первой лиги выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Феникс-Мариуполь» (0:0, 5:4 по пенальти).

Кубок Украины, 1/2 финала. 22 апреля

Металлист 1925 – Чернигов – 0:0 (пен – 5:6)

