  Металлист 1925 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
22 апреля 2026, 06:00 | Обновлено 22 апреля 2026, 06:06
Металлист 1925 – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Команды определят соперника на финал для киевского «Динамо»

В среду, 22 апреля, состоится полуфинал Кубка Украины, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Чернигов». Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало матча — в 18:00.

«Металлист 1925» будет соперничать за медали национального первенства. От третьего места команду отделяют только два очка, поэтому все шансы есть. Правда, борьба будет ожесточенной, ведь «Полесье» и «Динамо» тоже настроены попасть на пьедестал. В последней игре едва были не потеряны очки с «Кудровкой», поскольку перед полуфиналом Кубка была проведена ротация состава, но все же на последних вилинах удалось вырвать минимальную победу.

В Кубке Украины подопечные Бартуловича будут играть уже пятый матч. И только в первом из них на пути была команда УПЛ – «Оболонь» была одолена со счетом 2:0. Далее на пути были представители исключительно низших лиг – любительский «Колос» (Полонное) (4:1), «Агробизнес» (4:3), «Локомотив» (3:0).

Можно сказать, что с жребием «Металлисту 1925» везло, но так бывает. Если команда выиграет Кубок Украины, никто не будет вспоминать об уровне ее соперников, все будут помнить только выигранный трофей.

Если «Металлист 1925» находится среди лидеров своего дивизиона, то в Чернигове все наоборот. Команда соревнуется за право остаться в Первой лиге, только на два очка опережая зону переходных матчей.

Интересная история выступлений «Черниговая» в нынешнем Кубке Украины. Сначала был в 1/32 финала минимально повержен киевский «Атлет». Далее выступления в Кубке должны закончиться, поскольку в 1/16 криворожский «Кривбасс» уверенно разгромил чернигвскую команду, но кто же был виноват криворожцам, что они не придержались лимита на легионеров и в итоге получили техническое поражение?

Далее «Чернигов» тоже, как и его полуфинальный оппонент, играл с представителями низших лиг. Затем были побеждены «Лисне» (2:1) и «Феникс-Мариуполь» в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Статистика встреч

Команды между собой сыграют впервые.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк – Литвиненко, Калюжный – Забергджа, Калитвинцев, Рашиця – Итодо

«Чернигов»: Татаренко – Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян – Бибик, Шалфеев – Безгубченко, Мироненко, Сердюк – Новиков

Прогноз на противостояние

Очевидно, что претендент на медали УПЛ должен спокойно разбираться с одним из аутсайдеров Первой лиги. И хотя в Кубке может случиться всякое, спрогнозирую, что сенсации не будет и харьковская команда спокойно выйдет в финал.

Сергей Рипьюк
