  4. Бартулович пояснил фиаско Металлиста 1925 в матче против Чернигова: «Шок..»
Кубок Украины
Металлист 1925
22.04.2026 19:30 – FT 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Чернигов
Кубок Украины
23 апреля 2026, 07:39 |
1017
0

Бартулович пояснил фиаско Металлиста 1925 в матче против Чернигова: «Шок..»

Младен дал комментарий клубной пресс-службе

23 апреля 2026, 07:39 |
1017
0
Бартулович пояснил фиаско Металлиста 1925 в матче против Чернигова: «Шок..»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после полуфинального матча Кубка Украины по футболу, где его команда сенсационно проиграла ФК Чернигов.

– Очень трудно что-то говорить после такого матча. Это трагедия для нас, очень большой шок и в раздевалке...

– Кто-то говорил?

– Никто ничего не говорил. Очень трудно что-либо говорить. Хочу поздравить «Чернигов» с победой. Молодцы бились и достигли своего. Нам нужно двигаться дальше и отходить от этого шока.

– Понимаю, что нужно время для того, чтобы проанализировать произошедшее. Какие ваши мнения? Чего не хватило, 31 удар по воротам был?

– Мяч в сетке должен оказаться. Не желал он сегодня в сетку. Не знаю, что сказать, мы создали очень много моментов и наиграли не на один гол. Могли забить, однако голкипер поймал кураж, он у них сегодня герой.

– Был ли такой момент, когда вы почувствовали, что команда начала нервничать?

– Было нервно. И в первом тайме не могли забить, потом забиваем, однако ВАР отменяет гол. Была нервозность, но мы создавали моменты, нужно было их воплотить. Не помню такой футбольной трагедии. Это шок в моей тренерской карьере, – сказал Младен.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского "Динамо". Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
