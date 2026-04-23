Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины

ФК Чернигов, выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, одолев харьковский Металлист 1925.

Героем встречи стал голкипер «горожан» Максим Татаренко, отразивший удары Аревало и Мба, что и гарантировало Чернигову сенсационный выход в финал. После игры голкипер обратился к Андрею Ярмоленко: «Николаевич, увидимся в финале», – лаконично сказал Максим.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского «Динамо». Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Ранее Максим Татаренко поделился эмоциями после игры против Металлиста 1925, объяснив, как ему удалось стать героем серии пенальти.