Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Кубок Украины
23 апреля 2026, 07:04 | Обновлено 23 апреля 2026, 07:10
3038
0

Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины

Максим Татаренко ждет финальную игру турнира против киевского «Динамо»

ФК Чернигов, выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, одолев харьковский Металлист 1925.

Героем встречи стал голкипер «горожан» Максим Татаренко, отразивший удары Аревало и Мба, что и гарантировало Чернигову сенсационный выход в финал. После игры голкипер обратился к Андрею Ярмоленко: «Николаевич, увидимся в финале», – лаконично сказал Максим.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского «Динамо». Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Ранее Максим Татаренко поделился эмоциями после игры против Металлиста 1925, объяснив, как ему удалось стать героем серии пенальти.

По теме:
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Коуч Чернигова объяснил громкую сенсацию в Кубке Украины, пригрозив Динамо
Бартулович пояснил фиаско Металлиста 1925 в матче против Чернигова: «Шок..»
Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22 апреля 2026, 08:29 6
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере

Бриедис рассказал, что Александр не был готов на все сто

ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22 апреля 2026, 11:06 122
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва

Тренер покинет команду

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.04.2026, 07:15
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Футбол | 22.04.2026, 23:42
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 69
Футбол
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
22.04.2026, 16:19 18
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
21.04.2026, 08:39 2
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем