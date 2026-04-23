  В УАФ отреагировали на сенсацию в матче Кубка Металлист 1925 – Чернигов
В УАФ отреагировали на сенсацию в матче Кубка Металлист 1925 – Чернигов

Соперником клуба из Чернигова в финале станет «Динамо»

ФК Чернигов

Представитель Первой лиги «Чернигов» устроил громкую сенсацию, обыграв «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины. Основное время встречи завершилось без голов – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались черниговцы – 6:5.

Таким образом, «Чернигов» вышел в финал турнира, где сыграет против «Динамо» Киев.

В Украинской футбольной ассоциации уже отреагировали на результат полуфинала и обнародовали детали решающего матча сезона, который определит обладателя Кубка Украины.

«🔥«Чернигов» встретится с «Динамо» в финале VBET Кубка Украины сезона 2025/26!🏆

🏟Победитель определится 20 мая на стадионе «Арена Львов».

Кто заберет трофей в этом сезоне? 👀», – отмечает пресс-служба УАФ.

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
