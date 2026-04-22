  4. Динамо вышло с заявлением после сенсации в полуфинале Кубка Украины
22 апреля 2026, 22:46
УПЛ

Представитель Первой лиги – «Чернигов» сенсационно обыграл харьковский «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0 основное время, 6:5) в серии пенальти.

Соперником «Чернигова» в решающем матче сезона станет «Динамо». Киевляне в своих соцсетях отреагировали на результат матча и сообщили о деталях финального противостояния.

«Кубок Украины 🏆 Финал.

ФК Чернигов - Динамо (Киев)

⚽️ Одолев в полуфинале 22 апреля в Житомире соперников из «Металлиста 1925» 0️⃣(6):(5)0️⃣, ФК «Чернигов» составит финальную пару с киевским «Динамо» в борьбе за почетный трофей.

🏟️ Решающий матч розыгрыша Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на «Арене Львов», – сообщает пресс-служба киевлян.

По теме:
В Чернигове обратились к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Игра в одни ворота. Статистика полуфинала Кубка Металлист 1925 – Чернигов
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Дмитрий Олийченко
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Футбол | 22 апреля 2026, 19:13 19
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей

Лунин не сумел полностью заменить Куртуа

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Футбол | 21 апреля 2026, 22:00 8
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько

В ситуации с Бусько имела место цепочка ошибок

Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Футбол | 22.04.2026, 19:39
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Бокс | 22.04.2026, 07:22
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
І яка це заява?
Це звичайний анонс фінального матчу де зіграє Динамо! 
Клуб завжди таке публікує!
Ви вже яке дно пробиваєте подібними публікаціями?!
Нас чекає напружений фінал! - написав СММ-щик Динамо і від сміху виплюнув свій чай. 
Аааа Олійченко, це ж ти тут 🤦🏻‍♂️ тоді не дивно 🐒
Ух яка заява! Сенсаційна заява, я би сказав  🤣 
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
21.04.2026, 10:37 26
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 121
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 23
Футбол
Рой Джонс: «Итаума нокаутирует кого угодно, а в бою с Усиком...»
Рой Джонс: «Итаума нокаутирует кого угодно, а в бою с Усиком...»
21.04.2026, 05:32
Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
