Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Класико: Порту vs Спортинг. Стал известен первый финалист Кубка Португалии
Португалия
23 апреля 2026, 00:53 | Обновлено 23 апреля 2026, 01:14
204
0

Класико: Порту vs Спортинг. Стал известен первый финалист Кубка Португалии

В ответном матче 1/2 финала без голов – львы прошли дальше благодаря победе в первой игре

23 апреля 2026, 00:53 | Обновлено 23 апреля 2026, 01:14
204
0
Класико: Порту vs Спортинг. Стал известен первый финалист Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонский Спортинг стал первым финалистом Кубка Португалии сезона 2025/26.

22 апреля львы в ответном матче 1/2 финала сыграли вничью с Порту (0:0). Спортинг прошел дальше благодаря минимальной победе в первой игре со счетом 1:0.

Драконы доигрывали встречу в меньшинстве – на 89-й минуте прямую красную карточку получил Алан Варела.

В финале Спортинг поборется с победеителем пары Фафе – Торренсе, которые в первом матче расписали ничью 1:1.

Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала

Ответный матч. 22 апреля

Порту – Спортинг – 0:0 [первый поединок – 0:1]

Удаление: Варела, 89 (Порту)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
