Класико: Порту vs Спортинг. Стал известен первый финалист Кубка Португалии

Лиссабонский Спортинг стал первым финалистом Кубка Португалии сезона 2025/26.

22 апреля львы в ответном матче 1/2 финала сыграли вничью с Порту (0:0). Спортинг прошел дальше благодаря минимальной победе в первой игре со счетом 1:0.

Драконы доигрывали встречу в меньшинстве – на 89-й минуте прямую красную карточку получил Алан Варела.

В финале Спортинг поборется с победеителем пары Фафе – Торренсе, которые в первом матче расписали ничью 1:1.

Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала

Ответный матч. 22 апреля

Порту – Спортинг – 0:0 [первый поединок – 0:1]

Удаление: Варела, 89 (Порту)