Класико: Порту vs Спортинг. Стал известен первый финалист Кубка Португалии
В ответном матче 1/2 финала без голов – львы прошли дальше благодаря победе в первой игре
Лиссабонский Спортинг стал первым финалистом Кубка Португалии сезона 2025/26.
22 апреля львы в ответном матче 1/2 финала сыграли вничью с Порту (0:0). Спортинг прошел дальше благодаря минимальной победе в первой игре со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Драконы доигрывали встречу в меньшинстве – на 89-й минуте прямую красную карточку получил Алан Варела.
В финале Спортинг поборется с победеителем пары Фафе – Торренсе, которые в первом матче расписали ничью 1:1.
Кубок Португалии 2025/26. 1/2 финала
Ответный матч. 22 апреля
Порту – Спортинг – 0:0 [первый поединок – 0:1]
Удаление: Варела, 89 (Порту)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин не сумел полностью заменить Куртуа
Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов