ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Тренер покинет команду
Сергей Ребров прекратил работу в национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.
«Сергей Ребров возглавил сборную в 2023 году, уже во время отборочного цикла на чемпионат Европы. Несмотря на это, ему удалось пройти исторически сложные для нашей команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро. После этого мы почти до последнего боролись за выход на чемпионат мира, но попасть туда не удалось», – отмечает пресс-служба УАФ.
«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.
Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.
Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сірожа, я впевнений, що ти патріот на ділі, а не тільки на словах перед ТВ камерою.
П. С. Стільки тягнути з рішенням по цьому йоблику - це ще треба вміти.
Цікаво, про який там розвиток футболу говорить Шева? Такої деградації збірної, яка була при Реброві, і згадати важко.
На кого нас оставляешь??!!!!🤣🤣🤣
Зарплата Віце президента УАФ - 30 тисяч доларів на місяць.
