ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва

Сергей Ребров прекратил работу в национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

«Сергей Ребров возглавил сборную в 2023 году, уже во время отборочного цикла на чемпионат Европы. Несмотря на это, ему удалось пройти исторически сложные для нашей команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро. После этого мы почти до последнего боролись за выход на чемпионат мира, но попасть туда не удалось», – отмечает пресс-служба УАФ.

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже.