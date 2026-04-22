Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22 апреля 2026, 11:06 | Обновлено 22 апреля 2026, 11:13
Тренер покинет команду

УАФ. Сергей Ребров

Сергей Ребров прекратил работу в национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

«Сергей Ребров возглавил сборную в 2023 году, уже во время отборочного цикла на чемпионат Европы. Несмотря на это, ему удалось пройти исторически сложные для нашей команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро. После этого мы почти до последнего боролись за выход на чемпионат мира, но попасть туда не удалось», – отмечает пресс-служба УАФ.

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Комментарии 30
Супер. Тепер тримаємо кулаки щоб на його місце не призначили Шовковського. 
У всіх сьогодні празник, нарешті  це сталося 
перемога!
Слава Богу
Тепер можна повертатися з сонячної Іспанії і захищати країну в окопах, як справжній патріот України.
Сірожа, я впевнений, що ти патріот на ділі, а не тільки на словах перед ТВ камерою.
П. С. Стільки тягнути з рішенням по цьому йоблику - це ще треба вміти.
Цікаво, про який там розвиток футболу говорить Шева? Такої деградації збірної, яка була при Реброві, і згадати важко.
Сірьожа... Ти куди???
На кого нас оставляешь??!!!!🤣🤣🤣
Можна порадуватися допоки не дізнаємося ім'я нового тренера  . Чи хтось сумніваєся що ми приречені в цьому питанні на колесо сансари? 
Нарешті ця сага закінчилась
Спорт уа не придется снова повторять какой нибудь типа барбасовский фейк о том, что Ребров остается. Ну и на том спасибо
Аби тільки не було ще гірше
Головне щоб замінили не на наступне диряве лайно, а якісного тренера і бажано іноземця. Діда що на пенсії останні 10 років - не пропонувати (я про Маркевича) і Ротаня - не треба. 
ДО ПО-БА-ЧЕН-НЯ 
"Сергій Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету."
Зарплата Віце президента УАФ - 30 тисяч доларів на місяць. 
Рішення прийнято ребриньо йде лісом.
«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», – сказав президент УАФ Андрій Шевченко
Как сказал один великий тренер, БРАВО ФЕДЕРАЦИЯ!! 👏👏👏
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Тааааааак! Йди сюди! Ставка зіграла!)
Никуя собі! Миросю - твій вихід тепер!
🦅Наступний 'Завжди Перший' й полетіли🤍🧢
