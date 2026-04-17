Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал, почему главный тренер сборной Украины и вице-президент организации Сергей Ребров не присутствовал на Конгрессе УАФ.

– Главная тема – Сергей Ребров и сборная. Сегодня он не приехал на Конгресс. Почему его не было?

– У Сергея Станиславовича семейные обстоятельства… Мы пригласили его, но у него сложилась семейная ситуация. Я комментировать это не буду. Но мы пригласили Сергея Станиславовича.

Сообщалось, что Шевченко провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу россии.