Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде: известны соперницы
Снигур, Стародубцева, Калинина из квалификации присоединились к Свитолиной и Костюк
На грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) состоялись матчи первого раунда основной сетки.
По итогам первого круга тысячника в испанской столице прошли три украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 98), Юлия Стародубцева (WTA 53) и Ангелина Калинина (WTA 73).
Все трое стартовали в Мадриде еще из квалификации. Снигур и Калинина выиграли оба матча отбора, а Стародубцева попала в основу как лаки-лузер.
В 1/64 финала Снигур одолела Дарью Касаткину, Стародубцева справилась с Моюкой Утидзимой, а Калинина выбила Камиллу Рахимову. Все три поединка завершились в трех сетах.
Снигур, Стародубцева и Калинина присоединильсь к Элине Свитоилной (WTA 7) и Марте Костюк (WTA 23), которые пропустили первый раунд благодаря седьмому и 26-му номеру посева соответственно.
Еще две представительницы Украины – Даяна Ястремская и Александра Олейникова – не сумели преодолеть первый круг. Даяна проиграла Солане Сиерре, а Александра уступила Симоне Вальтерт.
Матчи 1/32 финала в Мадриде состоятся 23 и 24 апреля.
WTA 1000 Маррид. Результаты украинок в первом раунде
- Дарья Снигур [Q] – Дарья Касаткина – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13)
- Юлия Стародубцева [LL] – Моюка Утидзима – 6:3, 1:6, 6:3
- Ангелина Калинина [Q] – Камилла Рахимова – 6:2, 5:7, 6:2
- Даяна Ястремская – Солана Сиерра – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)
- Александра Олейникова – Симона Вальтерт [Q] – 5:7, 0:6
WTA 1000 Маррид. Соперницы украинки во втором раунде
- Элина Свитолина [7] – Анна Бондар
- Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева
- Дарья Снигур [Q] – Ига Свентек [4]
- Юлия Стародубцева [LL] – Жаклин Кристиан [29]
- Ангелина Калинина [Q] – Мария Боузкова
