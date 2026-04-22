Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
WTA
22 апреля 2026, 16:19 | Обновлено 22 апреля 2026, 17:03
10

Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек

Дарья в трех сетах одолела представительницу Австралии, отыграв один матчбол

10 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) пробилась во второй раунд основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом круге украинка в трех сетах вырвала победу у Дарьи Касаткиной (Австралия, WTA 75).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13)

В третьей партии Снигур повела 5:4 и вышла подавать на матч, позволила оппонентке сделать брейк, а затем отыграла матчбол на подаче в 12-м гейме. Напряженный поединок завершился викторией украинки на безумном тай-брейке.

На тай-брейке Дарья отыграла три матч-поинта, а сама закрыла встречу с седьмого матч-поинта.

Это было первое очное противостояние Снигур и Касаткиной.

Снигур, которая в Мадриде стартовала с квалификации, где прошла Наухани Виторию Леме Да Силву и Ханне Вандевинкель, в 1/32 финала поборется с четвертой сеяной Игой Свентек (Польша).

Дарья Снигур впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA 1000 и первую на грунтовых соревнованиях на уровне Тура.

Дарья Снигур Дарья Касаткина WTA Мадрид
Даниил Агарков
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Буковины объяснил поражение от Динамо, сказав о скандальном голе
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дійсно шалений тай-брейк... але Наш
Ответить
+7
Грали в піддавки) Грали дуже майстерно)
Ответить
+6
БРАВО МОЛДЕЦ.
Ответить
+5
Ось це реально трилер від двох Даш, але 2 раунд Наш, молодець, з Ігою потрібно зіграти в свою гру, там уже нема нічого надприроднього
Ответить
+4
Не думав, що у Данії бувають такі прояви мазохізму. Полоскотала нам нерви неабияк. Втім, з перемогою!  Можеш, дівчино, і на грунті непогано грати.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Так ще обіграти грунтовичку.
Ответить
+1
А от П'ЯТЬ українок в один день ,на такому турнірі , ніколи не було. Слава Україні!
Ответить
0
І як підсумок - чудовий матч , правда не бездоганний. Здається це перша перемога Дар'ї на турнірах такого рівня. Будемо чекати наступних. Свьонтек зараз не в найкращий формі , так- що мандражу не повинно бути. Удачі!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем