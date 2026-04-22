Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) пробилась во второй раунд основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом круге украинка в трех сетах вырвала победу у Дарьи Касаткиной (Австралия, WTA 75).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6 (15:13)

В третьей партии Снигур повела 5:4 и вышла подавать на матч, позволила оппонентке сделать брейк, а затем отыграла матчбол на подаче в 12-м гейме. Напряженный поединок завершился викторией украинки на безумном тай-брейке.

На тай-брейке Дарья отыграла три матч-поинта, а сама закрыла встречу с седьмого матч-поинта.

Это было первое очное противостояние Снигур и Касаткиной.

Снигур, которая в Мадриде стартовала с квалификации, где прошла Наухани Виторию Леме Да Силву и Ханне Вандевинкель, в 1/32 финала поборется с четвертой сеяной Игой Свентек (Польша).

Дарья Снигур впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA 1000 и первую на грунтовых соревнованиях на уровне Тура.