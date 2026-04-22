Лаки-лузер защищает очки. Стародубцева вышла во 2-й круг WTA 1000 в Мадриде
На старте основной сетки Юлия в трех сетах одолела Моюку Утидзиму
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) вышла в 1/32 финала грунтовового турнира WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.
В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (WTA 94).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала
Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 3:6, 6:1, 3:6
Стародубцева провела второе очное противостояние против Утидзимы. Юлия взяла реванш у Моюки за поражение в квалификации тысячника в Дохе в феврале этого года.
Юлия начала выступления в Мадриде с квалификации, где вначале разгромила Лукрецию Стефанини, а затем уступила Анастасии Павлюченковой. Стародубцева попала в основу как лаки-лузер.
Стародубцевой в Мадриде предстоит защита очков за прошлогодний выход в 1/8 финала. Следующей соперницей Юлии будет 29-я сеяная Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 33). Ранее Юлия дважды играла с Жаклин на харде и дважды потерпела поражение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
