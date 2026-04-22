Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лаки-лузер защищает очки. Стародубцева вышла во 2-й круг WTA 1000 в Мадриде
WTA
22 апреля 2026, 16:38 | Обновлено 22 апреля 2026, 16:43
837
3

Лаки-лузер защищает очки. Стародубцева вышла во 2-й круг WTA 1000 в Мадриде

На старте основной сетки Юлия в трех сетах одолела Моюку Утидзиму

22 апреля 2026, 16:38 | Обновлено 22 апреля 2026, 16:43
837
3 Comments
Лаки-лузер защищает очки. Стародубцева вышла во 2-й круг WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) вышла в 1/32 финала грунтовового турнира WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (WTA 94).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 3:6, 6:1, 3:6

Стародубцева провела второе очное противостояние против Утидзимы. Юлия взяла реванш у Моюки за поражение в квалификации тысячника в Дохе в феврале этого года.

Юлия начала выступления в Мадриде с квалификации, где вначале разгромила Лукрецию Стефанини, а затем уступила Анастасии Павлюченковой. Стародубцева попала в основу как лаки-лузер.

Стародубцевой в Мадриде предстоит защита очков за прошлогодний выход в 1/8 финала. Следующей соперницей Юлии будет 29-я сеяная Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 33). Ранее Юлия дважды играла с Жаклин на харде и дважды потерпела поражение.

По теме:
Моюка Утидзима Юлия Стародубцева WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дотиснути японку багатого варто. В них кодекс самурая .
До речі, вчорашній виграш у Юлі Паві не допоміг. Сьогодні Саня-філіпінка швидко її відпрацювала.
Ответить
+5
Черговий раз статус лакі-лузерства дає свої плоди, браво, Юля!!!
Ответить
+5
Юля! Вітаю з Перемогою!
Ответить
+2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем