Лаки-лузер защищает очки. Стародубцева вышла во 2-й круг WTA 1000 в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) вышла в 1/32 финала грунтовового турнира WTА 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла представительницу Японии Моюку Утидзиму (WTA 94).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 3:6, 6:1, 3:6

Стародубцева провела второе очное противостояние против Утидзимы. Юлия взяла реванш у Моюки за поражение в квалификации тысячника в Дохе в феврале этого года.

Юлия начала выступления в Мадриде с квалификации, где вначале разгромила Лукрецию Стефанини, а затем уступила Анастасии Павлюченковой. Стародубцева попала в основу как лаки-лузер.

Стародубцевой в Мадриде предстоит защита очков за прошлогодний выход в 1/8 финала. Следующей соперницей Юлии будет 29-я сеяная Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 33). Ранее Юлия дважды играла с Жаклин на харде и дважды потерпела поражение.