Хет-трик Комана. Аль-Наср с Роналду с разгромом вышел в финал ЛЧ Азии 2
В матче 1/2 финала саудовская команда разгромила Аль-Ахли Доха со счетом 5:1
Саудовской Аль-Наср разгромно вышел в финал Лиги чемпионов Азиии 2 сезона 2025/26.
22 апреля в полуфинальном поединке команда из Эр-Рияда разгромила Аль-Ахли Доха со счетом 5:1. Встреча прошла на арене Забиль Стэдиум в городе Дубай.
Хет-трик за Аль-Наср оформил французский вингер Кингсли Коман. Еще по одному мячу забили Анжело и Абдулла Аль-Хамдан.
В составе Аль-Ахли пенальти на 7-й минуте не реализовал известный в прошлом Юлиан Дракслер. Единственный мяч для катарского клуба забил Секу Янсане.
Легнедарный 41-летний португальский форвард Криштиану Роналду отыграл 78 минут без голевых действий, после чего был заменен на вышеупомянутого Аль-Хамдана.
В финале ЛЧ Азии 2 Аль-Наср встретится с японской командой Гамба Осака. Поединок состоится 17 мая. Место проведения станет известно позднее.
Лига чемпионов Азии 2. 1/2 финала
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 5:1
Голы: Коман, 12, 45+7, 64, Анжело, 23, Аль-Хамдан, 80 – Янсане, 10
Незабитый пенальти: Дракслер, 7 (Аль-Ахли Доха)
Сетка плей-офф
Фото с матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
