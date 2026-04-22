Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Комана. Аль-Наср с Роналду с разгромом вышел в финал ЛЧ Азии 2
Саудовская Аравия
22 апреля 2026, 21:08 | Обновлено 22 апреля 2026, 21:36
760
0

Хет-трик Комана. Аль-Наср с Роналду с разгромом вышел в финал ЛЧ Азии 2

В матче 1/2 финала саудовская команда разгромила Аль-Ахли Доха со счетом 5:1

ФК Аль-Наср

Саудовской Аль-Наср разгромно вышел в финал Лиги чемпионов Азиии 2 сезона 2025/26.

22 апреля в полуфинальном поединке команда из Эр-Рияда разгромила Аль-Ахли Доха со счетом 5:1. Встреча прошла на арене Забиль Стэдиум в городе Дубай.

Хет-трик за Аль-Наср оформил французский вингер Кингсли Коман. Еще по одному мячу забили Анжело и Абдулла Аль-Хамдан.

В составе Аль-Ахли пенальти на 7-й минуте не реализовал известный в прошлом Юлиан Дракслер. Единственный мяч для катарского клуба забил Секу Янсане.

Легнедарный 41-летний португальский форвард Криштиану Роналду отыграл 78 минут без голевых действий, после чего был заменен на вышеупомянутого Аль-Хамдана.

В финале ЛЧ Азии 2 Аль-Наср встретится с японской командой Гамба Осака. Поединок состоится 17 мая. Место проведения станет известно позднее.

Лига чемпионов Азии 2. 1/2 финала

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Доха (Катар) – 5:1

Голы: Коман, 12, 45+7, 64, Анжело, 23, Аль-Хамдан, 80 – Янсане, 10

Незабитый пенальти: Дракслер, 7 (Аль-Ахли Доха)

Сетка плей-офф

Фото с матча

Инфографика

Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Аль-Ахли Доха Криштиану Роналду Кингсли Коман пенальти Юлиан Дракслер Анжело Габриэл
Даниил Агарков
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бокс
Бокс
Футбол
Бокс
Футбол
Футбол
Футбол
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем