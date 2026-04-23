  4. Драматичная серия пенальти. Определена финальная пара Кубка Италии
23 апреля 2026, 00:50 | Обновлено 23 апреля 2026, 01:04
Драматичная серия пенальти. Определена финальная пара Кубка Италии

Лацио в полуфинале по пенальти прошел Аталанту и сыграет с Интером за трофей

Клуб Лацио вышел в финал Кубка Италии, обыграв Аталанту в драматическом полуфинальном противостоянии после серии пенальти.

После ничьей в первой игре (2:2) матч в Бергамо завершился ничьей 1:1 в основное время, и судьба путевки в финал решалась в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лацио вышел вперед на 84-й минуте благодаря голу Алессио Романьоли после передачи Маттиа Дзакканьи.

Аталанта быстро ответила. Марио Пашалич сравнял счет на 86-й минуте (ассист сделал Никола Крстович), вернув интригу в противостояние (1:1).

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были футболисты Лацио (пен. 2:1). Интересно, что хозяева забили лишь 1 раз из 5 попыток, а гости реализовали 2 удара из 4.

Клуб Лацио завоевал путевку в финал, где сыграет против Интера, матч пройдет 13 мая в Риме на стадионе Олимпико.

Кубок Италии. Полуфинал, 22 апреля 2026

Аталанта – Лацио – 1:1, пен. 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Пашалич, 86 – Романьоли, 84

Серия пенальти: Распадори (1:0), Тавареш (не забил), Скамакка (не забил), Катальди (не забил), Дзаппакоста (не забил), Исаксен (1:1), Пашалич (не забил), Тейлор (1:2), Де Кетеларе (не забил)

По теме:
ГАЛСТЯН: «Никогда в жизни такого не испытывал. Буду рассказывать детям»
БИБИК: Динамо не захотело попасться по жребию - пришлось выходить в финал
Бернли – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Холанд. Видео гола и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
Бокс | 22 апреля 2026, 09:41 1
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен

У Околи возникли проблемы

Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 18
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло
Еще один бразилец. Шахтер присматривается к 17-летнему Руану Пабло

«Горняки» могут подписать молодого вундеркинда клуба «Баия»

У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Футбол | 22.04.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Футбол | 23.04.2026, 00:49
Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Барселона одолела Сельту, Ямаль реализовал пенальти и травмировался
Популярные новости
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 3
Бокс
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 32
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 8
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
