  Аталанта – Лацио – 1:1 (пен 1:2). Драма в полуфинале Кубка. Видео голов
23 апреля 2026, 09:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:08
Аталанта – Лацио – 1:1 (пен 1:2). Драма в полуфинале Кубка. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии 

23 апреля 2026, 09:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:08
138
0
Аталанта – Лацио – 1:1 (пен 1:2). Драма в полуфинале Кубка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Италии Лацио в серии пенальти обыграл Аталанту

После ничьей в первой игре (2:2) матч в Бергамо завершился ничьей 1:1 в основное время.

Лацио вышел вперед на 84-й минуте благодаря голу Алессио Романьоли после передачи Маттиа Дзакканьи. Марио Пашалич сравнял счет на 86-й минуте Для Аталанты после ассиста от Николы Крстовича (1:1).

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были футболисты Лацио (пен. 2:1). Хозяева забили лишь 1 раз из 5 попыток, а гости реализовали 2 удара из 4.

Клуб Лацио завоевал путевку в финал, где 13 мая в Риме сыграет против Интера.

Кубок Италии. Полуфинал, 22 апреля 2026

Аталанта – Лацио – 1:1, пен. 1:2 (первый матч – 2:2)

Голы: Пашалич, 86 – Романьоли, 84

Серия пенальти: Распадори (1:0), Тавареш (не забил), Скамакка (не забил), Катальди (не забил), Дзаппакоста (не забил), Исаксен (1:1), Пашалич (не забил), Тейлор (1:2), Де Кетеларе (не забил)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Лацио).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Густав Исаксен (Лацио).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джакомо Распадори (Аталанта).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта), асcист Никола Крстович.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Лацио), асcист Маттиа Дзакканьи.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
