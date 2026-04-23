Аталанта – Лацио – 1:1 (пен 1:2). Драма в полуфинале Кубка. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии
В полуфинале Кубка Италии Лацио в серии пенальти обыграл Аталанту
После ничьей в первой игре (2:2) матч в Бергамо завершился ничьей 1:1 в основное время.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лацио вышел вперед на 84-й минуте благодаря голу Алессио Романьоли после передачи Маттиа Дзакканьи. Марио Пашалич сравнял счет на 86-й минуте Для Аталанты после ассиста от Николы Крстовича (1:1).
Дополнительное время победителя не выявило, а в серии пенальти точнее были футболисты Лацио (пен. 2:1). Хозяева забили лишь 1 раз из 5 попыток, а гости реализовали 2 удара из 4.
Клуб Лацио завоевал путевку в финал, где 13 мая в Риме сыграет против Интера.
Кубок Италии. Полуфинал, 22 апреля 2026
Аталанта – Лацио – 1:1, пен. 1:2 (первый матч – 2:2)
Голы: Пашалич, 86 – Романьоли, 84
Серия пенальти: Распадори (1:0), Тавареш (не забил), Скамакка (не забил), Катальди (не забил), Дзаппакоста (не забил), Исаксен (1:1), Пашалич (не забил), Тейлор (1:2), Де Кетеларе (не забил)
